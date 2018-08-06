大熱天2歲童反鎖車內 家長拒破窗「堅持回家拿鑰匙」

大熱天2歲童反鎖車內 家長拒破窗「堅持回家拿鑰匙」(圖/ 翻攝自秒拍)

友善列印
／綜合報導

近日全球不少地區氣溫飆高，更屢屢傳出有民眾被熱死的狀況。大陸湖南有一名2歲幼童大白天反鎖在車內，父母居然不肯破車窗盡快將幼童救出，反倒是堅持返家拿鑰匙，往返一趟長達20分鐘，幸好周遭民眾幫忙往車上澆水降溫，最後也平安救出；但家長離譜的決定引起撻伐，有人痛批「孩子不是親生的吧」。

綜合陸媒報導，3日早上湖南瀏陽市傳出一對父母開車出遊，停車熄火時沒有拔鑰匙就先下車，將2歲大的孩子獨自留在車上，豈料車門卻遭到孩子誤觸上鎖；尷尬的是，這對父母沒有攜帶備用鑰匙，便在窗外指導孩子怎麼解鎖，但孩子年紀太小，花了20分鐘仍無法解鎖開車門。

當地氣溫也逐漸飆高，圍觀民眾擔心小孩會悶死在車內，都希望車主趕緊破車窗救人，沒想到這對父母竟拒絕破窗，堅持要回家拿備用鑰匙，但往返一趟就要花費20分鐘；所幸有不少人幫忙往車上澆水降溫，讓小孩在車內不至於發生身體不適，而最後也平安將他救出。

消息曝光後，當地網友紛紛留言痛批，「真不明白這些人的心是什麼做的，一台國產車也比不上孩子的命」、「補玻璃容易還是重新生個孩子容易？」、「總是有這樣的新聞，父母都怎麼了」、「這不是虐待兒童罪？」、「隔壁老王的，鑑定完畢」、「這種人應該抓去教育一下」。

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