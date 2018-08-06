搭地鐵只顧滑手機！孩子丟在地上躺 佛系媽用腿夾住

搭地鐵只顧滑手機！孩子丟在地上躺 佛系媽用腿夾住(圖翻攝自/梨視頻)

友善列印
/綜合報導

小孩不是東西，不就應該坐在椅子上嗎？大陸微博最近流傳一段「佛系媽媽」的影片，浙江寧波一名年輕媽媽與孩子搭乘地鐵，期間竟只顧著滑手機，小孩則是放任躺在地上，而此舉引發網友討論，有網友開玩笑表示「這孩子可能真的是從垃圾桶裡撿回來的」

根據《梨視頻》報導，事發於本月4日，一名年輕媽媽帶著兒子搭乘地鐵，期間竟全程坐在座位上滑手機，而兒子則是躺在地板上睡覺，有在場乘客透露，看見這畫面時感到相當震驚，這名孩子當時並沒有吵鬧，但女子卻讓孩子躺在地上，甚至用雙腿夾住固定。

而此舉也引發網友討論，許多人認為很不妥「這不是自家地板，是公共場所，我覺得這麼躺地上睡覺真的不好吧！即使是自家地板，一般也會有個涼席或墊子，不會直接睡地上的」、「想玩就別當媽了吧！怎麼忍心讓孩子這樣啊」、「地上那麼多細菌，而且地鐵上那麼涼」、「可以躺地上，也可以打滾，但當媽的一直看手機的話，只能說明當媽的不負責任」。

但也有人認為，沒妨礙到他人就好「我覺得比那些孩子在座位上蹦跳，還踩人的好多了，起碼沒影響別人」、「孩子睡覺你抱著，大熱天的他也不舒服。你放在座位上，影響別人坐不說還容易掉下來，更不安全」、「沒影響別人，夾著孩子保證他安全，我覺得沒什麼」。

影片由此觀看

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