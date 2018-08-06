開車遛狗！愛犬雙黃線上狂奔 飼主遭砲轟：有病嗎？

開車遛狗！愛犬雙黃線上狂奔 飼主遭砲轟：有病嗎？(圖/ 翻攝自影片)

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飼主開車溜狗的離譜行為，馬上引起網友撻伐，紛紛大喊快點檢舉。(影片/ 取自臉書)

有許多民眾會飼養寵物陪伴，而狗狗又被稱做「人類的好朋友」，因此有不少人選擇養狗。台南有一名計程車司機開車時，卻看到一名車主超離譜，居然在車子行進中讓狗狗在路上跑，畫面十分危險；影片曝光後馬上引起熱烈轉發，有不少人更痛批「這是虐狗不是遛狗」。

6日一名來自台南的計程車駕駛一早開車上路，意外直擊一名飼主「邊開車邊遛狗」，駕駛車子在路上時，讓飼養的狗狗在車子旁邊跟著跑，從畫面中看到狗狗奮力地追著車子，在雙黃線上狂奔，而牠的身上繫有狗繩牽引，所以當車子啟動，牠也無法停歇，只能向前跑；原PO見狀心疼地表示，「讓小狗在車外訓練跑步，這樣是對的嗎？」

飼主惡劣的虐狗行徑，馬上引起一大票網友撻伐，「太扯了簡直是在虐待動物」、「主人很可惡」、「會不會太過分啦這樣子遛狗，如果其他的車沒看到，這隻狗狗不就GG了」、「太夭壽了，我超想遛遛娜主人，這麼虐狗」、「為什麼不是車主下去跑？」、「可惡的大壞蛋，可憐的狗狗大概平常也不會有好的對待，真可憐」。

而根據動保法三讀條文明定，飼主不得以汽、機車牽引動物，意思就是飼主不能騎車或開車，將繩子掛車上，讓寵物在路上奔跑，若被檢舉或當場抓到，將開罰3000元以上，15000元以下罰鍰。

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