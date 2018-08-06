日籍藝人虐嬰疑雲 律師林智群：看這記錄就知是否「不小心」

日籍藝人的女兒頭部水腫命危，他坦承疏忽不慎，但不是凌虐造成。（摘自臉書）

友善列印
／綜合報導

台北市文山區5日晚間驚傳虐嬰事件，在台日籍男藝人遭爆是命危的4月大女嬰生父，女嬰有顱骨骨折、腦部水腫等新舊傷；面對虐嬰疑雲，今日籍藝人於臉書發文，澄清他非外傳的3度重拋女嬰，稱女兒是「不小心撞上鎖骨」。對此，律師林智群在臉書發表看法，認為「是不是虐待？看前面幾次摔到小孩時有沒有就醫記錄，就知道了！」

林智群表示，新手爸媽哺育嬰兒通常是緊張兮兮，「如果是不小心摔到，新手爸媽通常是緊張兮兮，如果是不小心摔到，不管有沒有問題，一定會帶小孩就醫的，摔到小孩，可能是不小心，摔到小孩卻沒就醫，怎麼想都是怪怪的！」

林智群還說，小孩6個月前都非常脆弱，爸媽都是小心再小心，爸爸摔到小孩，對媽媽而言通常是「絕對」、「沒有第二次」！爸爸應該從此被剝奪「抱小孩」的權利，不太可能出現一摔再摔的情況。

貼文一出引起網友熱議，「所以說，另有隱情？」、「我不相信摔三次前兩次愛小孩不用看醫生」；另外也有網友表示「曾經和醫師談過，醫師不會單從外觀來判定傷勢如何而來，醫師也是科學家的一種，他們非常講究證據，他們甚至能判定新舊傷的時間差距。有時候成年人一個理智線突然斷裂(工作壓力，人際關係...等)，就會作出平常都不會有舉動。讓證據說話吧。」

文章來源：Facebook/林智群律師（klaw)

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