清潔阿姨自稱「長屍斑」禁碰水 老闆看一眼秒懂：回家休養吧

2018年08月06日 21:01 邱柏玟

有時候工作中想偷懶，會想一些理由矇騙，但被拆穿就尷尬了！最近有一名年約40歲的阿姨應徵兼職清潔人員，第一天上班就強調自己不能碰水，老闆不斷追問才得知對方「長了屍斑」，沒想到仔細一看老闆秒懂只是「富貴手」，氣得要對方回家休養。

6日一名女網友在臉書社團抱怨，她提到自己曾經從事殯葬業7年，之後轉行朝民宿房務清潔方面發展，先前遇到一名年約40歲的阿姨來應徵，但第一天上班時就向她表示「手指頭盡量不要碰水，所以只能鋪床」，她當下問阿姨原因，但對方卻一臉「問了妳會怕」的樣子，遲遲不肯正面回答，讓她更好奇背後真相。

該名阿姨終於肯說出原因，「我長了屍斑，我中了屍毒，所以長出屍斑」，接著解釋當初她曾經幫往生的公公擦臉，所以才會染上屍毒；結果原PO仔細看阿姨的手指頭，淡淡地說「這是富貴手，不是屍斑，也不是屍毒」，沒想到對方一副被拆穿地樣子，急問她「妳怎麼知道？」。原PO也發現阿姨面試時說有經驗，其實只是在家打掃的經驗，最後只好請對方回家「好好休養」。

一票網友看完原PO的親身經歷，紛紛留言表示，「我很認真地看完了…還以為有可怕的故事」、「幫她解開疑惑，妳也算是功德無量」、「我笑了，對方太瞎了」、「我看前半段以為這是篇遇鬼經驗」、「完了完了，想混一下，結果混到專業的頭上去了」、「有問題就看醫生，別不懂裝懂」、「她適合在家休息」。

屍斑是指動物死亡，血液循環停止後，血液停留在屍體的低處，紅血球會從血清中分離沉積，表皮下就會形成明顯的紫紅色淤斑現象。而人體的屍斑通常在死後半小時至2小時之間開始出現，6小時內的屍斑用指壓還會消失，等到24小時候就會完全固定；因此從法醫學的角度，能夠從屍斑推測死亡時間和屍體是否被移動過。