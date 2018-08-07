2018年08月07日 07:01 邱柏玟

子女長大開始談戀愛後，爸媽多少會給予意見，希望能幫助他們找到對的人。日前有一名男子抱怨自己的媽媽，居然洗腦他的二姊「同時交兩三個男友」，認為這樣才能找到值得嫁的對象，他完全無法接受媽媽的價值觀，私底下屢勸二姊，希望別被帶壞；而許多網友也相當不認同，紛紛痛批「別害自己女兒」。

5日有一名男網友在《批踢踢實業坊》發文，提到他的媽媽居然要他的二姊「同時交兩三個男朋友」，認為這樣才能從中觀察做選擇，還不斷「傳授」各種計謀，像是不喜歡的就冷處理「不談分手」，然後再一直「汰舊換新」，直到最滿意的出現就能嫁了。

儘管媽媽希望二姊多認識男人，卻強調「婚前不能有性行為」，但這不是要二姊保護自己，而是認定這樣娶她的人才會覺得值得。

原PO和他的大姊對於媽媽的價值觀非常傻眼，兩人私底下都有勸二姊，千萬不要被媽媽洗腦；而他的大姊早就看不下去，為此多次和媽媽吵架，讓原PO很無奈，好奇天底下是不是也有這種媽媽，最後問到「有人的媽媽也會對自己女兒這樣嗎？」

老媽狂獻計教女兒「同時交兩三個男友」 網狂噓：你爸知道嗎？(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

大票網友看到媽媽超驚人的價值觀，紛紛狂噓，「爸爸好可憐」、「台女就是被這樣教的」、「同時交兩三個，到時候被分成兩三袋」、「台女一代傳一代啊」、「你爸知道嗎」、「還好啦，就是正常商業行為而以」、「台女養成」、「你媽標準台女」、「講白的，這樣搞，(媽媽)不要害女兒有危險」、「這種價值觀會不會兄弟姊妹都是不同爸」。

有一些網友跳出來分享身邊親友的經驗，「有朋友的妹妹就被這樣教，妹妹也是一直換，換到最近狂貼男生，露奶陪酒醉倒到無法回家也沒人要，慎思」、「我前女友的家長也是這種思想，挑到最後婚姻也過不好」、「就跟我某任的女友，(媽媽)要她嫁給有錢人一樣」、「好像四五十歲的人觀念都是如此，不是第一次聽」。