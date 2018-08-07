接受婚介相親！櫻花妹堅持要「年薪千萬」 網：百萬都難

2018年08月07日 08:17 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

談到結婚，許多女生都有檢視另一半經濟能力的標準，近日就有一名日本女子在電視上受訪表示，她的擇偶條件不需要高、帥，也不用年輕，只有一個要求就是「年薪日幣1000萬（約台幣270萬元）」，而這席話也引起許多網友熱烈討論！

《New Monday》網站指出，日本富士電視台的徵婚節目上，訪問了近藤宏美（化名）的小姐，詢問她對於相親的對象的要求為何，結果她的條件竟是年薪1千萬以上的未婚男士，而她自己則是一名29歲的護理大學2年級學生，目前仍是啃老族。

近藤宏美是一名29歲的護理大學2年級學生，目前仍是啃老族。(圖/翻攝自New Monday)

節目中，輔導老師向近藤宏美分析，「妳知道全日本單身男士中，年薪千萬的佔多少嗎？告訴妳，是5%，不到5%！」但近藤宏美仍堅持自己開出的條件，並說：「顏值什麼的我完全不在意，只要年薪夠高就好！」。

最後婚介所按照近藤宏美的要求，從罕有的5%中找到了一位男士前來相親，沒想到氣氛卻超級尷尬，因為兩人分別是「尚未進入社會人士」與「歷練成熟人士」，所以不僅沒有共同的話題，連想法都相差甚遠。

近藤宏美與一名年薪千萬的男士相親時，2人完全搭不上話。(圖/翻攝自New Monday)

對於相親的失敗，近藤宏美說：「自己需要努力學習，讓對話交流更有內涵。」不過這段影片也讓日本網友紛紛罵翻，怒批女方太過勢利，「別說1000萬了，我覺得年薪100萬都配不上她」、「看起來就像那種尋覓有錢中年人，然後再燒炭殺死老公的人」、「原來這世界上很多好高騖遠的人」、「完成夢想並不難，自己先賺到年薪2000萬就好了」。