2018年08月07日 08:43 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

日本最強牛郎！不靠陪睡陪酒賺錢 26歲年薪達8千萬(影片來源/youtube/HOST-TV)

帥可以當飯吃嗎？日本一名26歲花美男，譽有「全日本第一牛郎」的美稱，外型亮眼的他，從18歲就踏入牛郎界，不靠陪睡或陪酒賺錢，而是用甜言蜜語逗笑女客人，入行8年的他，年薪已高達3億日元（約新台幣8000萬元），如今甚至還是牛郎店的董事。

ROLAND®（@roland_0fficial）分享的貼文 於 PDT 2018 年 4月 月 19 日 上午 1:32 張貼

根據《まとめNAVER》報導，出生於東京的羅蘭德(Roland)，擁有182公分的高挑身材，還有一張俊俏臉龐，18歲高中畢業後，就一腳踏進牛郎界，僅靠聊天賣酒賺錢，由於表現相當出色，2013年還被高薪挖角至另一牛郎店KG-produce，曾經在3小時內賺進1000萬日圓（約新台幣274萬元）。

ROLAND®（@roland_0fficial）分享的貼文 於 PDT 2018 年 3月 月 13 日 上午 4:24 張貼

每個月甚至為牛郎店，平均賺進2,000萬日圓（約新台幣549萬元），如今他已成為牛郎的董事，一年收入更高達3億日元（約新台幣8000萬元），過著貴公子的愜意生活，他曾上節目透露，其實飲酒宿醉不是他要的生活，他只是想優雅的賺錢，且羅蘭德還有一個目標，就是希望可以讓整個東亞的女孩感到幸福。

ROLAND®（@roland_0fficial）分享的貼文 於 PDT 2018 年 7月 月 3 日 上午 10:22 張貼

而羅蘭德表示，想要能為一名出色的牛郎，不只要說話逗女客人開心，還要適時的給予情感安慰，必須時時關心客人熱愛的話題，而個人儀態也很重要，要保持紳士的良好形象，他甚至還自爆「與其看無聊的節目，不如多照鏡子更為有趣」。

而擁有豐厚收入的羅蘭德，花錢也是不手軟，逛街時曾一次付清4000萬日圓（約新台幣1098萬元）買勞斯萊斯、花200萬日圓（約新台幣54萬元）買名錶等，生活過得相當奢華，還包下一晚要價40萬日圓（約新台幣11萬元）的高級酒店當作衣物室，對此他解釋，不想浪費時間打掃，因為他寧願花時間讓女性幸福。