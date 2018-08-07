婦帶2歲兒撿垃圾！「發霉廚餘」全帶回家吃 網驚：不是第一次

婦帶2歲兒撿垃圾！「發霉廚餘」全帶回家吃 網驚：不是第一次(圖/翻攝自彰化人大小事)

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太誇張！近日有彰化網友在臉書分享一段影片，並表示一名婦人帶著年約2、3歲的孩子，外出撿「廚餘」要帶回家吃，讓目擊的網友嚇壞，紛紛勸婦人不要吃垃圾，沒想到事後影片曝光後，還有網友表示該婦人已經不是第一次餵孩子吃廚餘。

網友在臉書社團「彰化人大小事」發文寫道，一名媽媽帶著年約2、3歲的孩子，不僅從垃圾桶撿起一包垃圾，還放進娃娃車內帶回家。當時原PO質問婦人：「妳撿那一袋幹嘛？」婦人還露出理所當然的表情說：「要吃啊！」讓旁人聽了相當傻眼，紛紛勸說「不要吃啦！吃了不健康啦！真的啦！那都爛掉了，不要吃啦！那妳從垃圾桶撿的欸！」

婦帶2歲兒撿垃圾！「發霉廚餘」全帶回家吃 網驚：不是第一次 小男孩從垃圾袋抓起壞掉的葡萄吃。(圖/翻攝自彰化人大小事)

影片中，原PO擔心廚餘都發霉、過期，但婦人卻笑笑地說：「不會啦！以前掉到地上，還不是撿起來吃。」並從垃圾袋裡拿出壞掉的高麗菜、葡萄、火龍果、沙拉醬等，「回去洗一洗就可以吃了」，隨後一旁的孩子還拿起葡萄往嘴裡塞。

影片曝光後，引起許多網友討論，「是否是家境貧困？」、「需要幫忙嗎？如果有困難，可以提供資訊看到很難過，讓人捨不得的是小孩」、「多關心吧，如果還可以那個媽媽願意讓孩子吃廚餘」、「看到小孩吃廚餘有點難受」、「社會局應該要處理」；還有許多當地網友表示：「我也有遇到過」、「她幾乎每天都在北極宮遛小孩」。

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