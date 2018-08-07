「格鬥狂人」挑戰1打4車輪戰 慘遭膝頂KO縫26針

「格鬥狂人」挑戰1打4車輪戰 慘遭膝頂KO縫26針(圖翻攝自/youtube/Doris Lee)

友善列印
/綜合報導
「格鬥狂人」挑戰1打4車輪戰 慘遭膝頂KO縫26針(影片來源/youtube/Doris Lee)

大陸「格鬥狂人」徐曉冬曾以20秒，擊倒太極宗師「雷雷」成名，他與人對決往往都成為焦點。最近他至河南挑戰4人車輪大戰，他與前面3位選手切磋都相當順利，豈料最後遇上21歲小將閆帥旗，慘遭膝蓋爆頭，額頭更是被撞出傷口，就醫後縫了26針。

綜合陸媒報導，MMA教練格鬥狂人徐曉冬日前至河南各門派拜館，同時錄製直播節目《冬哥小辣評》，第一站他先到郭晨冬的大東翔搏擊基地，期間邀請4名選手與他進行車輪戰，每個人都必須與徐曉冬對打一回，演示節目中實戰對打的武術「暗黑試驗」。

而前三回時，徐曉冬對打過程都很順利，只是到第四回碰上職業小將閆帥旗，他的體力似乎已不支，防守期間出現空檔，對手直接用膝蓋猛頂，儘管被擊倒後，仍站起來繼續比賽，豈料閆帥旗再次使出頂膝招式，最後徐曉冬招架不住，雖然人未倒地，最終選擇放棄比賽。

徐曉冬事後表示，當時自己有出拳，但到第四個選手時，真的太累了，因此額頭也被膝蓋撞破，「說到底，這場車輪戰就是徐曉冬的一個暗黑實驗，結果發生了意外」、「就是讓4位職業選手認真打，能挺住幾個是幾個（3分鐘一回合），看看我這個老臘肉還能堅持多久」。

而這場激烈比賽，也造成徐曉冬的眉弓被撞出一個大傷口，一共縫了20幾針，而裡面還縫了6針。事後，閆帥旗也在《微博》上PO文向徐曉冬道歉，表示自己未控制好力道，願意請頓飯致歉，隔日徐曉冬也貼出兩人吃飯照，更提到「打完吃飯，這就是武林，一個乾淨的武林」。不少網友讚揚，格鬥狂人已41歲，還賣力做實戰武術類節目，精神可嘉。

徐曉冬的眉弓被撞出一個大傷口，一共縫了20幾針，而裡面還縫了6針 徐曉冬的眉弓被撞出一個大傷口，一共縫了20幾針，而裡面還縫了6針(圖翻攝自/微博)
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