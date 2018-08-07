同學當高鐵清潔員！自卑嘆「我是撿垃圾的」 她6字暖哭網友

2018年08月07日 11:15 杜炤佑

簡單的工作也是需要專業的！近日一名網友最近在高鐵上遇見從事清潔工作的同學，但同學看到她時卻一臉尷尬，對於自己的工作相當自卑，讓原PO心中滿是感嘆，還不吝嗇地給予鼓勵，「妳真的非常棒」，引起網友熱烈回響。

「大家有看過高鐵的清潔人員嗎？」網友在論壇「Dcard」分享經歷，表示近日她搭乘高鐵時，巧遇自己的同學，「我這個同學她，在學校總是一副屁孩樣，整體看起來她就是有一種8+9的感覺，但是她對我們都很好。」當時，看著她穿著白色制服、卡其色直筒褲，帶著無線電專業指引客人往手扶梯方向，重複說著「謝謝搭乘」，並帶著禮貌的笑容，讓原PO看了很驚訝，「平常屁屁的她，怎麼會站在車門口，用那我沒看過的笑容指引客人。」

原PO說：「我默默地在旁邊看，她的動作好俐落，這根本都和在學校表現的不一樣。」後來同學下車後，發現了坐在椅子上的原PO，結果驚嚇地說：「被妳發現我是在撿垃圾的」，原PO反問她：「妳為什麼好像看不起這個工作一樣？」對方回：「我怕被別人笑啊」，但原PO卻反而鼓勵：「我覺得妳現在很好啊，妳現在看不起這個工作，妳知道就是在看不起你自己嗎？」「加油，妳真的讓我改觀很多，妳真的很棒。」

最後原PO也說：「我要非常驕傲地說，我有一個同學她是專業的高鐵清潔人員，妳真的非常棒，希望妳要加油。」其他網友看了也感動地說：「每個工作都有它的定義跟價值在，只要行為不偏差，都是份好工作」、「每個人都是重要小螺絲，社會才得以運轉」、「由衷欣賞妳同學，辛苦那些清潔人員了」、「只有我每次遇到清潔人員都有一種莫名的敬佩感嗎？真的很厲害啊！」