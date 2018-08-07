小孩最誠實！提前收到父親節卡片 爸打開看臉都綠了

2018年08月07日 11:23 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

父親節快到了，當收到孩子送的卡片時，許多爸爸都會很感動。最近有一名父親，提前收到女兒送的父親節卡片，起初以為裡面會是窩心的話，沒想到打開一看，該名父親秒變臉，女兒超誠實的卡片內容，讓許多網友笑翻「誠實的孩子！」。

一名女網友在《爆怨公社》貼出一張手繪圖，表示這是女兒送給丈夫的父親節卡片，內容用中文與注音寫下「希望可以好好的工作，不要一直出車禍，這樣一直被老闆罵，就沒有零用錢了」，最後還畫上心碎的圖案，原PO笑著表示「我老公收到這張父親節卡片整個臉很臭...，還故意老闆臉用大野狼貼紙，老爸則是小雞」。

女網友在《爆怨公社》po出，女兒寫給老公的父親節卡片，讓不少人笑翻(圖翻攝自/爆怨公社)

許多網友笑歪表示「誠實的孩子！」、「孩子純真的關心啦」、「也許是擔心爸爸但還不懂事所以講的比較直白而已吧」、「很聰明耶，知道零用錢來自爸爸辛苦的工作」、「一直出車禍也太悲催⋯孩子好擔心把拔啊⋯應該要感動啦」、「什麼叫一直出車禍？是多常啦（已笑趴」。

還有人分享類似經歷「我小時候也說過爸爸是靠腰(實際上我要說的是靠山)，但是還小不懂表達，就被曲解成不好的意思，我覺得孩子可能是單純的擔心爸爸」。而原PO也解釋，老公並非三寶才常出車禍，「今年不知道為何，都被三寶撞兩次，真的很倒楣，連老闆也這樣覺得」。