台積電「染毒」外媒作家：別輕忽兩岸網路戰

2018年08月07日 11:57 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

全球半導體第一大廠台積電染毒事件，震驚國內外媒體及投資人，彭博專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）昨（6日）撰文直指此次事件是否為外部駭客攻擊並非重點，重要的是台灣應時刻關注迄今輕忽的網路資安攻防戰問題。

高燦鳴表示，過去10多年來，台灣一直是網路攻擊的目標。除了各個政黨、政府機關、國家安全設施等明顯標的外，許多企業也遭到攻擊。在某次攻擊中，1家大型面板廠的專利部門被入侵，所有證據都指向大陸駭客所為。來自世界各地的資安專家，都會向台灣提出技術上的建議，「因為每當大陸網軍開發出新的攻擊模式時，台灣往往是第一個被襲擊的目標。」

高燦鳴提到，幾年前曾到台北參加一場駭客論壇，會後採訪了1位台灣頂尖資安專家，當時對方說，台灣沒有網路戰，這讓他倍感困惑，接著對方向他解釋，「只有你反擊回去，才叫做戰爭。台灣沒有反擊。」

針對此次台積電的染毒事件，高燦鳴分析，這是蓄意針對半導體生產設備的幾行程式代碼，並將病毒感染到台積電工廠內至少1台裝置，再加上台積電本身安裝協議執行不良，導致病毒透過內部網絡擴散到其他生產設備上。他認為，也許撰寫病毒的人只是在歐洲的某些小屁孩，或是有人想大鬧一場，但也有可能「是以台灣關鍵產業為目標的1次攻擊。」

高燦鳴憂心台積電宛若「礦坑中的金絲雀」，呼籲台灣需要認真對待迄今為止隱藏的問題。