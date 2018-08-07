入手遊群組！蘿莉控男逼「拍發育裸照」 家長看完氣炸

2018年08月07日 13:46 杜炤佑

青少年在網路世界一定要小心！近日一名女國中生因為玩手遊被男網友盯上，且以「加入遊戲群組」為由，想要向少女索取裸照，所幸少女沒有上當。事後少女的母親將對話截圖公開，希望家長們多注意孩子的交友狀況，避免受到詐騙。

一名母親在臉書「爆料公社」發文表示：「我要說的是，有無恥到飛起的蘿莉控，會藉遊戲群組，向你家幼女索要裸照，我家女兒就是受害者，但她沒上當就是了。那個傢伙真心變態到辱家門，請各位家長注意，保護家中幼女，也歡迎轉發，我負一切責任！」

少女的媽媽將對話PO上網。(圖/爆料公社)

少女的媽媽將對話PO上網。(圖/爆料公社)

對話截圖中，可見男子聲稱遊戲群組只收18-35歲的成員，隨後得知少女只有13歲後，馬上表示可以讓她破例入群，「給妳一個任務，如果我開心會讓妳入，脫一下拍胸部」、「很簡單的，我又不會亂傳，看完立刻刪」、「拍一下而已，又沒很困難，妳在房間嗎？拍一下我一定讓妳入。」

所幸少女不斷拒絕，還傳了張動漫的爆乳清涼照，沒想到男子竟說：「我是看妳有沒有發育而已，那拍張X魚照，選一個，要露出來才行」，讓少女聽了相當氣憤，怒說：「你當小鬼都那麼好騙？變態也有個程度吧！」

少女的媽媽將對話PO上網。(圖/爆料公社)

少女的媽媽將對話PO上網。(圖/爆料公社)

事後代替原PO轉發文章的網友也表示：「目前警方處理在案，連退伍紀念品都被搜出來，就留待公權力處理。此文真的是勸世文、警世文，幸好原po女兒機警未上當，但難保不會出現下一個苦主，就當做機會教育，謝謝。」