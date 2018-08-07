酪梨牛奶「多加這一味」網友狂推：真的絕配！

2018年08月07日 14:21 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

果汁人人愛喝，但不少人聽到酪梨牛奶卻常常退避三舍，評價兩極。有網友在網路上分享酪梨牛奶的作法，被眼尖的網友發現除了酪梨、牛奶、蜂蜜之外，竟還添加了布丁，意外引起網友熱議。

酪梨，又稱奶油果、鱷梨，是一種富含油脂的熱帶水果，不過酪梨本身的甜度較低、口感也略微油膩，一般人較少直接單吃，通常會搭配醬料、佐餐，或是打成果汁入口。

尤其是果汁的接受度較高，但不少人偏愛加布丁，過去也曾有網友以「大家喝酪梨牛奶會加布丁嗎？」為題，感嘆北部果汁店販售的酪梨牛奶竟然不添加布丁，就連身邊台北朋友也沒聽過此種喝法，讓他相當不解。

該篇文章意外釣出不少「布丁派」網友，直呼「加布丁真的絕配！」、「一定要布丁啊啊啊怎麼可以少了它」、「布丁才是那個精華！」、「加布丁後口感會upup」、「酪梨牛奶本體就是布丁啊～必加」。

此外，另有網友推薦私房喝法「酪梨加養樂多也很好喝喔」、「加黑糖喝起來跟加布丁一樣，比加布丁好，再加點鮮奶才不會太稠」、「只加香蕉，香蕉本身就夠甜的了」、「我都加藍莓，蔓越莓，牛奶，一點二砂糖」。