順路看看高雄市立圖書館 台北人嚇歪：全台最豪華？

順路看看高雄市立圖書館 台北人嚇歪：全台最豪華？(圖/本報資料照)

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高雄市立圖書館總館樓高8層、地下1層，是全國最大的地區性公共圖書館。近日就有網友到高雄玩，看到圖書館時嚇一跳，直問：「高雄市立總圖是不是全台最豪華的圖書館？」

網友在PTT發文表示，身為台北人的他之前有機會到高雄玩，路上就順便看看總圖，「不看還好，一看被嚇得不要不要，建築蓋得相當前衛還有空中花園，藏書量大概是我看過市圖最多的，內裝也潮到不行」、「高雄市總圖是不是全台最豪華的圖書館？要不要直接編成跟國圖對等的台灣總圖書館？」

對此，許多台北網友也紛紛留言，「台北人之前去高雄看了，藏書量不錯，也有很多活動像盲書或書袋，書架內也有展示保存狀態良好的舊書，高雄軟硬體大勝台北」、「在那裡看書或自習真的很舒服」、「外觀很漂亮，尤其頂樓的風景」。

順路看看高雄市立圖書館 台北人嚇歪：全台最豪華？ 原PO表示：「高雄市總圖是不是全台最豪華的圖書館？要不要直接編成跟國圖對等的台灣總圖書館？」(圖/本報資料照)

不過也有網友認為內部書籍沒有比北部好，「中看不中用，圖書館的藏書量豐富與否，還是比建築美觀重要一點」、「很漂亮可以理解，藏書量就算了…一堆重複書籍，書籍位置也沒有人在整理，都亂擺。很多大學的藏書量都比他多，台北一些圖書館如隨便一間大學圖書館覺得藏書量都贏」。

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