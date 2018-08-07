薪資沒48K可嗆太低？洪孟楷：賴清德只給員工3萬

行政院長賴清德。(趙雙傑攝)

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／綜合報導

行政院院長賴清德日前表示，勞工平均薪資都該有4萬8000元，沒達到的應該跟老闆據理力爭「你這給的薪水太低了」等言論引起熱議。對此，國民黨發言人洪孟楷痛批，行政院約聘僱月薪才給到3萬，而且還要等2019年才生效，「只給3萬的賴清德就是最大的慣老闆呀！」

洪孟楷昨（6日）晚間在臉書重炮抨擊，「賴清德院長為了圓一個行政院放出的數據，對全民說『月薪不到4萬8000可向老闆說』，姑且不論這樣的言論有多麽不懂勞資不平等，根本就是蔡英文『你們要自立自強』的翻版。」賴清德今年5月為搶救低薪，政府帶頭加薪，把將行政院約聘僱月薪從2萬多增加到3萬，2019年才可能生效，「換句話講，現在的賴揆打臉過去的賴揆。只給民眾3萬，你才是最大的慣老闆！」

洪孟楷進一步表示，月薪4萬8000是包含獎金、津貼等綜合因素，且平均是把企業老闆等薪水與社會新鮮人加起來相除，所得到數字根本不客觀，「這種美化過後的數字，就像54歲的年輕奶奶幫兩個0歲小女娃換尿布，難道就可以說成『有兩個平均年齡18歲的女子當街脫褲』？網路笑話還可以笑笑，但由一位行政院長說出口只感到心寒。」

洪孟楷批，賴院長一上任就要大家做功德，如今又喊出沒到4萬8000要跟老闆說，「就請賴清德院長做做功德行行好，統計一下全台公務員都起薪到4萬8000起跳；如果做不到，請收回幹話，別再讓台灣天怒人怨了！」

文章來源：Facebook/洪孟楷

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