雞皮疙瘩！蜂巢連接詭異黑線 竟是百萬螞蟻肉身築成

2018年08月07日 15:06 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

大自然的力量，總是讓人類屏息。巴西一名電子工程師，最近拍到一幕神奇的畫面，一處房舍的屋簷上有一顆蜂巢，旁邊詭異的連接一條黑線，沒想到仔細一看，竟然是百萬隻螞蟻築成的橋，疑似想要攻佔黃蜂的巢穴，由於畫面太壯觀，讓人驚呼不已。

根據《每日郵報》報導，工程師伯尼(Francisco Boni)最近在一處房舍，發現屋簷上有一條詭異的黑線，連接到一顆蜂窩，仔細一看才發現，這竟然不是一條線，而是百萬隻螞蟻連接而成的橋，且向下形成一個半圓的弧狀，伯尼見狀相當震驚，趕緊將這奇景拍攝下來。

伯尼對此表示，當時兵蟻正在進攻黃蜂巢，且用肉身打造出這座橋「這需要集體的智慧與計算，實在令人印象深刻」。且若兵蟻直搗黃蜂巢後，蜜蜂通常會棄巢逃跑，而兵蟻成功獲得蜂巢，便會奪取裡面的蜂蛹、幼蟲及蟲卵，還有未成功脫逃的成年黃蜂。更提到，螞蟻甚至會在水面上築橋，因為沿著橋向下走，能乘載更多重量且效率較高。