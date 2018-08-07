還原現場！他目睹日籍男星抱女送醫痛哭「女兒叫不醒了」

還原現場！他目睹日籍男星抱女送醫痛哭「女兒叫不醒了」（圖／翻攝自臉書）

友善列印
／綜合報導

來台發展的日籍男星，本月4日將陷入昏迷的4個月大女兒送醫，遭外界質疑虐嬰，對此，他發文強調「沒有將寶寶摔在地板3次，也沒有虐待心愛寶貝女兒」。知名部落客當天目擊送醫經過，指稱女嬰當時陷入昏迷，頭往後垂下，爸爸則在一旁崩潰哭喊「女兒突然就叫不醒了！」讓他非常揪心，事後才知道對方是日籍男星。

知名部落客「毒舌痞子的543日記」今（7日）凌晨在臉書粉專有感而發的寫道，日前他前往診所就醫，一名日本父親抱著三四個月的小女嬰衝進來，「女嬰明顯昏迷了，細嫩的臉龐泛紅著，頭是自然的往後垂著…」他還原當時情況，「爸爸是個日本人，操著不是很流利的中文說，女兒突然叫不醒了。隨著醫師跟護士的急救，爸爸只能在一旁乾著急，而且整個崩潰大哭。」

「毒舌痞子的543日記」表示，自己也有女兒，看到那位女嬰，又看到這位父親的嚎啕大哭，真的是很糾心，根本不忍心看下去、聽下去，「只知道父親一直喊著說，女兒突然就叫不醒了。」他說事後看新聞才知道對方是位藝人，親眼目睹整個過程，他很難相信女嬰身上滿是傷痕，「當然也不禁會想，那樣的難過難道是演技嗎？…只希望小女孩平安出院，健康快樂長大。」

日籍藝人虐嬰疑雲 律師林智群：看這記錄就知是否「不小心」

文章來源：Facebook/毒舌痞子的543日記

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