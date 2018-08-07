女兒帶70歲「男友」回家！爸爸哽咽說真心話 網友全被惹哭

女兒帶70歲「男友」回家！爸爸哽咽說真心話 網友全被惹哭(圖/翻攝自微博)

友善列印
／綜合報導

你能接受爺孫戀嗎？日本節目《人類觀察》近日透過隱藏攝影機，拍攝一對爸媽面對女兒帶男友回家的情況，當中女主角奈奈2日當天，帶著一名70歲的假男友回家，讓爸爸相當傻眼，最後還落淚說出真心話，感動許多網友，直呼「爸媽的愛真的很無私！」

節目中，爸爸原本很期待能見到女兒的男友，沒想到進門的竟是一位走路緩慢、地中海禿頭的爺爺，可見爸爸的表情越來越尷尬，且一聽到對方竟已經70歲，整整大自己16歲、比22歲的女兒奈奈大48歲，讓他很不能接受。

期間，「爺爺男友」請求爸爸答應他們結婚，爸爸則沉默幾秒後表示：「作為奈奈的父親，目前的答案是NO。奈奈現在非常喜歡你，因為還年輕所以想結婚，我懂，但是說實話，小泉先生，你能背負奈奈的人生嗎？你能和奈奈一起變老，生下孩子，照顧他、抱抱他、背背他，10、20、30年，都在和奈奈在一起，到90歲100歲，要是結婚卻不能做到這一點的話，我無法饒恕。」

女兒帶70歲「男友」回家！爸爸哽咽說真心話 網友全被惹哭 爸爸的表情越來越尷尬。(圖/翻攝自微博)

最後爸爸哽咽地說：「我在和奈奈相同歲數的時候，也想過只要有愛就可以，但問題不是這樣的，愛也有做不到的事。夫妻之間因為金錢吵架，讓她出去工作，那個時候沒有錢也是幸福的，所謂夫婦不只是這樣，要互相幫助，就算再怎麼貧窮，互相扶持，同舟共濟一起生活下去的，才叫夫妻。」

影片曝光後，惹哭許多網友，紛紛表示「要是我也不能接受」、「爸爸想的全是女兒的未來，真的很有愛」、「爸爸還彬彬有禮的，要是我一定是大發雷霆」、「很感人，看完忍不住哭了」。

文章來源：完整影片點這

同學當高鐵清潔員！自卑嘆「我...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。