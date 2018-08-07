女兒帶70歲「男友」回家！爸爸哽咽說真心話 網友全被惹哭

2018年08月07日 15:55 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

你能接受爺孫戀嗎？日本節目《人類觀察》近日透過隱藏攝影機，拍攝一對爸媽面對女兒帶男友回家的情況，當中女主角奈奈2日當天，帶著一名70歲的假男友回家，讓爸爸相當傻眼，最後還落淚說出真心話，感動許多網友，直呼「爸媽的愛真的很無私！」

節目中，爸爸原本很期待能見到女兒的男友，沒想到進門的竟是一位走路緩慢、地中海禿頭的爺爺，可見爸爸的表情越來越尷尬，且一聽到對方竟已經70歲，整整大自己16歲、比22歲的女兒奈奈大48歲，讓他很不能接受。

期間，「爺爺男友」請求爸爸答應他們結婚，爸爸則沉默幾秒後表示：「作為奈奈的父親，目前的答案是NO。奈奈現在非常喜歡你，因為還年輕所以想結婚，我懂，但是說實話，小泉先生，你能背負奈奈的人生嗎？你能和奈奈一起變老，生下孩子，照顧他、抱抱他、背背他，10、20、30年，都在和奈奈在一起，到90歲100歲，要是結婚卻不能做到這一點的話，我無法饒恕。」

爸爸的表情越來越尷尬。(圖/翻攝自微博)

最後爸爸哽咽地說：「我在和奈奈相同歲數的時候，也想過只要有愛就可以，但問題不是這樣的，愛也有做不到的事。夫妻之間因為金錢吵架，讓她出去工作，那個時候沒有錢也是幸福的，所謂夫婦不只是這樣，要互相幫助，就算再怎麼貧窮，互相扶持，同舟共濟一起生活下去的，才叫夫妻。」

影片曝光後，惹哭許多網友，紛紛表示「要是我也不能接受」、「爸爸想的全是女兒的未來，真的很有愛」、「爸爸還彬彬有禮的，要是我一定是大發雷霆」、「很感人，看完忍不住哭了」。