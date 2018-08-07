夫婦忙自拍！3歲女兒落湖溺斃 反怪公園「沒設安全護欄」

2018年08月07日 16:08 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

印度一對夫妻日前帶女兒至公園遊玩，期間竟沒看顧3歲女兒，反而忙著玩自拍，完全沒發現女兒已跑遠，直到發現孩子不見後，才趕緊報警處理，甚至稱女兒遭人綁架，直到第二天才在公園湖中，打撈出他們女兒的屍體，對此兩人竟將責任推卸給公園，認為公園未裝設防護欄，才會導致憾事發生。

根據印度媒體報導，事發於古吉拉特邦港口城市Surat，帕普(Pappu Yadav)3日帶妻子與3歲女兒安雅(Anyan)至公園遊玩，由於當天天氣非常好，夫妻倆沉浸在風景裡，忘我的自拍起來，沒發現女兒已跑至公園他處玩，兩人直到拍完後，才發現女兒不見了，焦急的在公園裡尋找。

兩人找不到孩子的身影，慌張地報警處理，更稱女兒遭有心人士綁架，警方接獲報案後，趕至現場並進行搜索，直到第二天，才在湖邊發現一隻兒童鞋，之後更在湖裡，打撈出安雅的屍體。據驗屍報告指出，安雅因溺水而死，且案發時公園裡並沒有出現可疑人士，落水前也沒有掙扎跡象，判定是意外死亡。

對於女兒的死，帕普與妻子都感到相當痛心，更表示「當時我們正忙著自拍，根本不清楚安雅是怎麼落進湖中的。若是公園在湖邊有裝設防護設施，我的孩子也不會淹死」。目前夫婦倆正向公園追究責任，認為安雅溺斃一事，公園必須負定的責任。