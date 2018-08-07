非裔女到美容店修「霸王眉」拒付帳 慘被亞裔老闆娘拿掃把痛扁

2018年08月07日 20:32 陳慶餘

女顧客修霸王眉，讓店內的店員和老闆娘都相當不爽，拿起一旁的掃把瘋狂猛打（取自臉書）

美國紐約布魯克林一間由亞裔夫婦開設的美容店，在當地時間上週五（3日）晚間爆發一場鬥毆事件，一對非裔的女子陪著孫女前來修眉毛，沒想到女子卻因為不滿意成果而拒絕付錢，更和店家發生嚴重的口角及肢體衝突，在過程中這對非裔顧客更是被老闆娘拿起掃把、椅子等「武器」狂毆，最後打人的老闆娘和修霸王眉的女子都雙雙被逮捕。

綜合外媒報導，由祖母陪同前往修眉的女子湯瑪斯（Christina Thomas）是店裡的常客，過去曾多次到該店修眉和美容，但在上週五她到店光顧時，平時為她服務的店員卻休假，因此她只好找來另外一位店員為她修眉，沒想到最後的結果卻讓她相當不滿意，因此湯瑪斯拒絕付帳，讓老闆娘和湯瑪斯為此爆發全武行，過程全被一旁顧客給目擊。

在衝突發生後，警方也到場將涉嫌打人的老闆娘鄭惠月（Huiyue Zheng，音譯）以非法藏有武器及襲擊罪逮捕，至於修霸王眉的湯瑪斯則是因為在衝突過程中出手毆打、掌摑另一名女店員，同樣也遭到警方逮捕，而兩人也都在事後獲准保釋外出，至於詳細涉案人數警方仍在調查當中。

事後鄭惠月也出面澄清，表示湯瑪斯在服務結束後拒絕支付修眉的5美金（約新台幣150元）以及先前修指甲的14元美金（約新台幣420元），接著更在衝突發生之後找了另一名男友人來店內嗆聲，因此才會爆發後續的肢體衝突。

這起美容院鬥毆的事件曝光後，也引起了部分非裔人士不滿，紛紛聚集到該美容店前面示威抗議，由於人潮實在太多，甚至還驚動警方來圍成人牆護送店員們離開現場。