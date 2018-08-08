「為何不會中文」逼問日本店員 遊客挨轟曝實情逆轉

「為何不會中文」逼問日本店員 遊客挨轟曝實情逆轉(圖翻攝自/微博)

友善列印
/綜合報導

一段開玩笑的影片，都可能造成嚴重的誤會。大陸有一名女子先前至日本超商，遇到店員便說中文，看對方聽不懂，更質問「欸？中國話為什麼不會」，而這段影片也在網路瘋傳，不少網友斥責丟臉，眼看風波越吵越兇，PO文女子趕緊將影片刪除，最近又釋出一段影片澄清，其實該名店員是她「朋友」。

抖音影片中，一名大陸女子至日本超商，先是向日本店員說「飲料」，但由於對方根本聽不懂，於是鞠躬用日文表示「真的很抱歉，我聽不懂」，隨後女子便輕挑的質問「欸？中國話為什麼不會」，日本店員最後則是摀著臉笑而不答。這段影片在網路上瘋傳，大陸女子的行為被砲轟，網友直呼丟臉丟到國際。

由於這段影片遭撻伐，女子也趕緊將影片刪除，最近她又釋出一段新影片，內容竟是那名店員與她在開心跳舞，她澄清其實兩人是朋友，當天只是鬧著玩的，沒想到卻引發網友不悅，「不知道你們是否記得便利店那個視頻，這個女孩是我朋友，跟她一起跳舞的人是我外甥女，你們可以安息了」。

不過，許多網友仍認為這種行為相當不妥「什麼可以玩，什麼不可以開玩笑，難道成年人了就不懂嗎？」、「有毛病吧！這有什麼好玩兒的」、「朋友之間拍視頻玩ok啊！但是沒頭沒尾不做任何解釋放到網上，不就是想紅嗎？那一開始就在視頻裡說清楚啊」，還有人解釋「確實應該是鬧著玩的。因為以日本的服務業水平來說，營業員一旦遇到不可理解狀況，會打起十二分精神，而不是哈哈的笑」。

影片由此觀看
麥當勞櫃台前忘情脫衣「摩擦」...

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