「眼睛愈來愈綠！」保險業務員解釋青光眼 網驚：聽完差點噎死

2018年08月08日 11:01 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

先前做功課很重要啊！近日有網友在超商聽到一名保險業務員對女客戶解釋「青光眼」的病症，結果卻胡亂說一通，女客戶還傻傻聽信，讓一旁聽到全程對話的網友超傻眼，「吃涼麵的我差點噎死，不要瞎掰好嗎？」

網友在臉書社團「爆廢公社」發文寫道：「妳保險講的Hen大聲，基本上沒關係，我偷聽覺得可以學習一些內容增加知識」，近日原PO在超商時聽見一名保險業務員與女客戶在討論保單，當時女客戶問「青光眼是什麼？」沒想到業務竟答：「眼睛看起來綠綠的，然後會愈來愈綠最後會看不見，和白內障類似。」

聽到這段話的原PO心想，「吃涼麵的我差點噎死，不要瞎掰好嗎？」他表示，最後女客戶還傻傻地簽了保單，「藍衣服的小姐，妳確定也要把妳姐的保單給她審視嗎？母湯哦。」

原PO心想，「吃涼麵的我差點噎死，不要瞎掰好嗎？」(圖/爆廢公社)

文章一出，讓許多網友看了紛紛笑翻，「眼睛看起來綠綠的...你是看到綠巨人還是浩克」、「如果有白內障加青光眼加黃疸，我想最後我就殺紅眼了」、「所以白內障是白眼球裡面有智障嗎？」、「那頭綠綠的也有賠嗎？」

台北慈濟醫院眼科主任徐維成指出，眼壓過高是造成青光眼的主因，眼球腔內壓力稱為眼壓，正常眼壓約在12至20毫米汞柱，眼壓高低由眼球中睫狀體所分泌的無色透明房水決定。正常情況下，房水產生與排出量會維持平衡，一旦過度使用眼睛，房水無法順利排出，就導致眼壓上升，若持續惡化，將壓迫視神經，導致視神經萎縮，導致青光眼。