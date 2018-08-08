癲癇客突昏倒！男怕班車被耽誤 把人拖到月台放生

癲癇客突昏倒！男怕班車被耽誤 把人拖到月台放生(圖翻攝自臉書/FOX 7 Austin)

友善列印
/綜合報導
癲癇客突昏倒！男怕班車被耽誤 把人拖到月台放生

通勤時若有乘客昏倒，不少人都會趕緊通報幫忙。美國加州長灘一班藍線電車上，近日一名乘客因癲癇發作昏倒，不料一名身穿西裝的男子，因不願時間被耽誤，竟將昏迷男拖出車廂外，並棄置在月台上打算離開，而這幕也被其他民眾拍下，許多網友看完相當氣憤。

根據《每日郵報》報導，當時一名手戴醫療腕帶的黑人，疑似因癲癇發作昏倒，一名西裝男見狀，不但沒有上前關心，反而將病患拉出車廂外，丟棄至沃德羅站（Wardlow）月台上，拖行過程甚至不小心拉掉病患褲子，裸露其生殖器，還連同對方物品一起往外丟。

西裝男完事後，還一副若無其事的回到車廂內座位，而他做出此舉動的原因，竟是不想因病患的問題，導致班車被耽誤，可惡行徑也被一旁乘客比利恩（Billion）拍攝下來，而等待救護車抵達期間，比利恩氣憤地與西裝男對罵，對方還回嗆「車廂裡還有其他人也想要回家啊」，更辯稱病患可能是喝醉了。

比利恩指，當時只有西裝男不斷抱怨，其他乘客都是耐心等候，最後西裝男因被其他人責罵，之後還假裝好心的至車廂外，檢查患者的脈搏，所幸該名患者緊急送醫後，目前狀態已穩定。而這起離譜事件，也獲得藍線電車站注意，他們已與警察展開調查。

藍線電車站發言人透露，當一名失去意識的患者，被無情的丟棄至車廂外時，這是相當可惡的行為，更不希望類似行為再次發生，而長灘警察局則表示，目前尚未拘捕任何人，不過已知道該名西裝男的身分，正在確認影片收集證據，才會決定如何處置。

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