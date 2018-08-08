駕駛遇違停休旅車！霸氣倒車開路撞11下：身上帶93萬

2018年08月08日 12:08 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

停車時遇到違停，導致無法將車開出來時，最讓人頭痛了。大陸廣西柳州市一名皮卡車駕駛，日前準備從停車場離開時，發現車後方有一輛休旅車違停，導致他的車開不出來，打數通電話給對方也沒接，一氣之下，皮卡車駕駛竟倒車連撞11下，替自己開出一條路離開，超狂影片在網路上瘋傳。

綜合陸媒報導，皮卡車的李姓駕駛，當時將車停在停車場，取完資料後趕著要去工地發薪水，沒想到車後方竟有一輛白色的休旅車，擋住了他的去路，於是他便撥打休旅車車主留下的電話，但打了半個小時後，卻始終沒有人回應，身上帶了21萬人民幣(約新台幣93萬元)，讓他覺得不安全。

心急的皮卡車駕駛，無奈又叫不到計程車，於是便開車向後連撞11下，將休旅車撞到靠邊，為自己開出一條路，並請一旁的路人幫忙拍攝過程作證，之後還傳訊息給休旅車駕駛，告知車子是他撞的，表明願意賠償，而這一撞造成休旅車左側玻璃破裂、車門也被撞凹。

休旅車車主驚見愛車被撞壞，於是報警處理，皮卡車駕駛強調，當時趕著去工地發薪資，且身上帶了21萬很不安心，又被休旅車擋住去路，才會出此下策，而張姓休旅車駕駛則表示，當時自己也有急事，又苦於找不到停車位，想說先借停一下子，時間並不會太長，沒想到車子竟被撞成這樣。

休旅車駕駛認為，自己雖然有錯在先，但對方應該先報警才對，而不是用這種方式解決。警方也強調，若遇到類似事件，可與警方聯繫申請拖移，而故意碰撞造成車輛損壞，並不屬於交通事故，建議兩位車主應先對財務損失估價，再至警局進行調解。