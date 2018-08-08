「辛苦了！」她感謝清潔阿姨打掃 竟反被嗆：不是妳該講的話

2018年08月08日 14:13 邱柏玟

日常生活中有禮貌是一種成熟的表現，若是不清楚一些禮儀禁忌，卻會讓人碰一鼻子灰！最近有一名女網友分享自己的委屈經驗，她打工時看到清潔阿姨準備下班，便禮貌性地向她說「辛苦了」，沒想到反被嗆，讓她超尷尬；不過，有人馬上跳出來表示「辛苦了」不能亂說，因為這是「長官對下屬的說法」。

8日一名女網友在《批踢踢實業坊》發文，提到自己打工的地方有一名清潔工阿姨，前一天她看到對方打掃完準備下班，便有禮貌地和對方說「辛苦了」，沒想到阿姨卻對她說，「這不是妳應該講的話」，後來就直接離開。但原PO面對這種尷尬的狀況，不懂自己是不是說錯話，好奇地問，「是不是年紀小不能對年紀大的說辛苦了？」

女網友的經驗馬上引起網友熱烈討論。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》

她的好意疑似被誤解的經驗，馬上引起網友熱烈討論，有不少人表示這是一種職場禮儀，不能隨意亂講，「太自卑的會認為妳把她當下屬」、「辛苦了是長輩對晚輩說的話，是上對下的，有些長輩會覺得妳這樣不妥」、「辛苦了這句話是上屬對下屬說的，職場禮儀」。

但有一票網友對於「職場禮儀」的說法不以為意，紛紛直呼「辛苦了就是覺得妳辛苦關心妳一下啊！一堆長輩晚輩上屬下屬的腦子裝啥」、「上對下？原來不能跟爸媽說辛苦了」、「對誰都可以說吧？哪有那麼複雜」、「換個方式母親父親節，父母辛苦了，沒錯啊」「我的學生常對我說『老師辛苦了』，有一種救甘興(很暖心)的fu」、「說者無心，聽者有意」。