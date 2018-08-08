面試被問「為何選這？」她回覆超實在 老闆：妳錄取了

2018年08月08日 14:40 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

面試時主管都會出題，考驗面試者的反應，因此每個回覆的答案，都很關鍵。最近台中一名男網友透露，公司來了一名女孩要面試，當老闆問她為何想來本公司應徵，沒想到竟回覆因舊公司附近的食物都吃膩了，特殊的答案讓老闆決定錄取。

一名男網友在《爆廢公社》PO文表示，日前公司來了一個女孩子面試，當他老闆問「為什麼選我們公司？」，沒想到面試者竟誠實的回覆「原來公司附近都吃膩了，看你們公司周圍吃的多，我就來了」，這個答案讓老闆哭笑不得，最後表示「好…妳錄取了，以後要幫同事買好吃的」。

網友一眼認出，這裡就是一中商圈(圖翻攝自/爆廢公社)

許多網友一眼認出，照片中的地點是一中商圈，笑歪表示「民以食為天」、「我現在的工作附近鳥不生蛋、雞不拉屎，已決心下一份以吃為目標！」、「是應徵訂便當的嗎？」、「吃膩就是跳槽的時候」、「賣假！最好是錄取的這麼隨便，分明是看人家小妹漂亮」。還有人分享類似經歷「我部門的主管很愛打籃球，但是總經理愛爬山，他說面試時一定會問『會不會打籃球？』，最好不愛爬山！長得高又很會打優先錄取！你在應徵籃球員？」。

而找工作其實有很多眉角，接到面試通知後，不要無故未到，且面試時第一印象很重要，這可能是是否錄取的關鍵，過程中盡量直視面試官眼睛，並保持微笑、自信心，與積極的態度，當解釋為何換工作時，盡量回覆較正面的答案，可有效提高率取機會。