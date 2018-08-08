別再說桃園很無聊！台版「撒哈拉沙漠」絕美秘境曝光

別再說桃園很無聊！台版「撒哈拉沙漠」絕美秘境曝光（圖／小林賢伍提供，非經授權請勿任意取用）

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／綜合報導

台灣竟然有沙漠？足跡遍達25個國家的旅台日本攝影師小林賢伍，現居台北，走訪台灣各角落，日前他和助理鐘伯俞前往桃園的草漯沙丘進行拍攝，絕美秘境讓他驚呼「台灣怎麼可以這麼的美麗動人呢？」而且這個秘境其實就位於桃園機場旁邊。

小林賢伍在臉書上發文表示，這是一篇經由各種自然條件巧合發生而形成的沙丘攝影紀錄，「堆積在海底的泥沙被沿岸流及海浪打上岸，接著被強烈的東北風吹向內陸，經過歲月的推移，演變出這個由強風、海浪以及細沙形成的秘境。」

他有感而發的說道，「在強風的吹襲之下，沙子堆積成一座高牆，沙丘的高度讓人宛如站在高台上眺望大海。沿岸成排的風車，夕陽斜照在淺灘，沙灘上印著足跡」，讓他驚嘆台灣怎麼可以這麼美麗。

絕美畫面曝光後讓不少網友驚呼連連，「竟然台灣有這地方！」、「這個是鳥取吧？」、「從照片中發現台灣的美」、「把觀音拍得好美」、「桃園制覇！」

別再說桃園很無聊！台版「撒哈拉沙漠」絕美秘境曝光 桃園觀音的草漯沙丘有台版撒哈拉沙漠之稱。（圖／小林賢伍提供，非經授權請勿任意取用）
別再說桃園很無聊！台版「撒哈拉沙漠」絕美秘境曝光 絕美的沙丘地貌吸引了許多人慕名前往。（圖／小林賢伍提供，非經授權請勿任意取用）
別再說桃園很無聊！台版「撒哈拉沙漠」絕美秘境曝光 夕陽斜照漫步在草漯沙丘，美不勝收。（圖／小林賢伍提供，非經授權請勿任意取用）
別再說桃園很無聊！台版「撒哈拉沙漠」絕美秘境曝光 沙丘上的欄沙竹欄。（圖／小林賢伍提供，非經授權請勿任意取用）

文章來源：Facebook/小林賢伍 KengoKobayashi

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