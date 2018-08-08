寶寶下周就出生！妻突逼離婚「不要孩子」準爸爸嘆：妳怎捨得

寶寶下周就出生！妻突逼離婚「不要孩子」準爸爸嘆：妳怎捨得(圖/本報資料照)

友善列印

這樣的婚姻該如何呢？近日一名男網友在臉書發文表示，自己已經將成為人父，雖然內心壓力大，但還是很期待孩子的到來，卻沒想到老婆在小孩出生前夕，竟開口要求離婚，「協議上寫著孩子出生，就要我抱走，我真的很心疼孩子。」

網友在臉書社團「爆怨公社」PO文表示，小孩的預產期在8月15號，雖然沒有家庭後盾的支持，也從不懂到準備好一切，可是內心是滿懷期待迎接新生命的，「我不愛真實表露情緒，沒人知道我內心多期待，多開心」，只是沒想到老婆卻在小孩出生前夕要求離婚。

原PO透露，當初女方懷孕時，他曾問過如果兩人沒有一輩子的打算，會尊重對方的選擇，且在兩人婚前，也確認對方願意一起度過一輩子，「為何懷孕後期妳還吵著離婚？我一直當作產前躁鬱，讓著妳，但我後來才發現到妳是認真的。」

寶寶下周就出生！妻突逼離婚「不要孩子」準爸爸嘆：妳怎捨得 原PO無奈簽下離婚協議書。(圖/爆怨公社)

原PO表示，兩人在一起將近3年了，「如妳早選擇與我分開，我能接受，但妳怎麼捨得孩子未出生就失去母親」，且離婚協議書上還寫著孩子出生就讓爸爸抱走，讓他相當痛心。

不過他也補充，2015年時兩人開始交往，中間分手過，2016年底又在一起，並有了第一胎，可惜流產，不過兩人相處的情況沒問題，只是老婆在懷孕6個月時，卻突然吵離婚，「有計畫是指她曾line跟網友說我不是最後對象之類的被我看到，且經常不經意透露類似訊息給我」，最後原PO則無奈地簽下離婚協議書。

面試被問「為何選這？」她回覆... 好市多最雷甜點是它？她失望：...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。