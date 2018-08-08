2018年08月08日 15:37 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

給街友100萬任意用一天「有剩再還」 結局讓人超想哭！(影片/ 取自YouTube@ラファエル)

如果天外飛來一筆想花就花的錢，不少人通常會盡量花光，這是最常見的狀況。日本有一名YouTuber拉斐爾(ラファエル Raphael)決定隨機找街友，給他100萬日圓(約新台幣274397元)隨便花一天，結束後有剩餘再歸還；沒想到他跟拍街友一整天，結算他所有花費，結果讓他超意外，更讓上百萬網友看到超想哭。

8月初日本一名YouTuber拉斐爾決定用金錢考驗人性，隨機在街頭找到一名流浪漢阿伯，並交給他100萬日圓(約新台幣274397元)，告訴對方可以隨便花，如果一天結束後還有剩下的錢再歸還就好；當下街友阿伯疑似不相信有錢隨便他花，擔心地問「我應該不會被抓吧」，拉斐爾再三跟他保證後，阿伯才開始用百萬過一天。

阿伯拿到一疊厚厚的現金，直接先走到附近的便利商店，簡單買了T恤、鞋子、食物和無酒精啤酒等生活用品。阿伯接著走到一間旅館，決定花錢進去休息一下，順便洗澡整頓髒兮兮的外貌；結果當他離開旅館時，拉斐爾看到阿伯梳洗後的模樣，稱讚像是公司的主管，阿伯也只是謙虛地微微一笑跟搖搖手。

後來阿伯看起來比較輕鬆自在，開始到大街上購物，拉斐爾以為他會去買昂貴的商品，豈料他只是到Uniqlo買褲子、唐吉軻德買毛巾和衣服等；對此，拉斐爾相當好奇，因為剛剛阿伯已在便利商店買過，但阿伯卻說，「因為唐吉軻德比較便宜」。

拉斐爾聽完阿伯的話，才知道原來對方一直記得「錢有剩餘再歸還」，所以處處省著花，而當下統計阿伯花費，居然還剩下979511日圓(約新台幣268775元)，等於只花了台幣約5600元左右；拉斐爾看到錢還剩那麼多相當訝異，主動問阿伯有沒有其他需要買的東西，阿伯也只是笑笑地說「想唱卡啦OK」。

街友阿伯拿到百萬現金，只是去簡單採買日常用品跟幾件衣服，讓眾人相當意外。(圖/ 翻攝自YouTube影片)

不過，沒多久阿伯走回剛剛休息的旅館，接著把剩下的一疊現金拿出來，和拉斐爾說，「得到這些錢我不知道要做什麼，這樣就好了吧」，而他最後只希望能住旅館一晚，問拉斐爾是否能給他一晚住宿費；拉斐爾看到阿伯的反應措手不及，儘管和對方說可以繼續花，但仍被婉拒。

最後拉斐爾直接將剩下的錢全部給了阿伯，並向他表示「這是你的出場費」，也不會繼續拍攝，他可以自由地運用這筆錢，阿伯當下頻頻向他表達感激，雙方就在原地告別。事後拉斐爾自己也表示，沒想到會說出那些話，雖然提早收工，也沒發生預期的狀況，但這名阿伯的行為仍讓不少人動容。

影片上傳不到1個星期已將近250萬觀看次數，許多網友被阿伯的感動，「有自尊，即使貧窮無積蓄，內心仍保有尊嚴」、「阿伯一定感動到哭了吧」、「相當支持錢用在這種對的人事物上」、「我看到YouTuber把剩下的錢都給了阿伯，都快哭出來了」；也有人擔心阿伯的安危，「他收到剩下的現金會不會被攻擊啊」。