台灣月均薪4.8萬 柯志恩狠批賴揆「幹話王」

國民黨立委柯志恩。（資料照,王英豪攝）

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／綜合報導

行政院長賴清德日前表示，台灣5月份平均薪資他4.8萬元、創18年來新高，對此，國民黨立委柯志恩今（8日）在臉書質疑，「賴清德真了解台灣勞工處境？如果他不了解，提供數字的財經官員們難道任由他擅自胡亂解讀、貽笑大方？」

柯志恩在臉書發文指出，最近賴揆頻頻受訪發言，除了大談所謂「務實台獨」的論調，又引用主計總處的數字，聲稱台灣五月份平均薪資4.8萬、創18年來新高。不知是否為呼應蔡總統所說「20年來經濟最好」繼續吹牛，還是身為綠營的第一「儲君」，賴院長必須不斷掌握話語權，才能大刷自己的存在感？柯志恩狠酸賴清德「幹話王」被看破手腳，「凸顯民意代表出身的閣揆，竟比學者出身的林全更加不食人間煙火！」

柯志恩說，賴揆自豪的4.8萬是平均薪資，但這是898萬多就業人口的平均值，不代表多數就業人口月薪可達4萬8，「這是簡單的統計常識，賴揆之前已被輿論批評罔顧事實，離人民的感受好遠，沒想到賴揆再度加碼說，若薪資過低的員工可向老闆據理力爭。此話一出，又招來一片噓聲，到底賴揆除了當醫生之外，了不了解台灣的勞工處境、薪資條件與就業環境？倘若行政院長不了解，提供數字的財經官員們難道任由院長擅自胡亂解讀、貽笑大方？！」

柯志恩表示，主計總處網站資料顯示，台灣將近七成勞工月薪低於4.8萬，另依主計總處「歷年受僱就業者每月主要工作之收入」調查顯示，2017年約33.96%就業人口（305萬人）月薪在3萬元以下；每月薪資在3.5萬元以下、共476.9萬人、佔全體就業53.07%；而5萬元以上只有163.6萬人、佔18.2%。

柯志恩感嘆，台灣勞工低薪問題嚴重，政府必須拿出振興經濟的有效策略，而非只會拿平均值吹噓表功，不僅無法令社會心服，虛矯的粉飾，反使更多國人大失所望，「對一位光說嘴卻無大才的閣揆，台灣的經濟會有指望嗎？」

柯志恩也將矛頭轉向民進黨，今年3月陳菊到僑界勸支持者說，「蔡總統執政還不到兩年，大家不要這麼早失望」，然而民眾每天聽到總統、閣揆及其官員競相開口、胡謅亂道，羞辱他們自己的智商也就罷了，人民卻要忍受如此拙劣可鄙的治理水準，實在丟盡台灣的顏面啊！

文章來源：Facebook/柯志恩

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