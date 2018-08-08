做5年光療！網美顯微鏡下細看指甲 驚見「迷你垃圾場」

做5年光療！網美顯微鏡下細看指甲 驚見「迷你垃圾場」(圖/ 翻攝自YouTube)

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／綜合報導
做5年光療！網美顯微鏡下細看指甲 驚見「迷你垃圾場」(影片/ 取自YouTube@)

現在有越來越多愛美的女生，連指甲都一定要漂漂亮亮的，不惜花錢定期保養做光療美甲。最近有一名澳洲的網美蒂娜(Tina Yong)長期做光療美甲，超過5年的時間反覆在指甲上彩繪、塗硬甲油，她以為這樣子指甲相當健康，豈料近期透過顯微鏡一看，發現指甲充滿黃垢和死皮，差點噁到她哭出來。

綜合外媒報導，來自澳洲的網友蒂娜是一名知名美妝YouTuber，日前她分享一段影片，提到自己做光療美甲超過5年的時間，每次做新的指甲彩繪再塗上硬甲油，一次次都讓她有指甲煥然一新的感覺；而她原本也以為光療顧名思義，對指甲有療效，因此認為指甲相當堅固又健康。

蒂娜透過顯微鏡觀測儀細看自己指甲，才知道做多年光療後，指甲變得如此脆弱。 蒂娜透過顯微鏡觀測儀細看自己指甲，才知道做多年光療後，指甲變得如此脆弱。(圖/ 翻攝自YouTube)

但最近她發現很久沒有看到自己指甲「完全乾淨」的樣子，卸下指甲上的裝飾後，用顯微鏡觀測儀仔細看自己的雙手，竟狠狠打破她的「指甲很健康」的想法，發現甲床破損嚴重、表面滿是刮痕又泛黃，指甲周遭還堆滿滿的死皮、骯髒的細毛，充滿細菌和髒汙，相當驚悚。

甲床破損嚴重、表面滿是刮痕又泛黃，指甲周遭還堆滿滿的死皮、骯髒的細毛，充滿細菌和髒汙，相當驚悚。 甲床破損嚴重、表面滿是刮痕又泛黃，指甲周遭還堆滿滿的死皮、骯髒的細毛，充滿細菌和髒汙，相當驚悚。(圖/ 翻攝自YouTube)

蒂娜自己看完簡直快被噁到哭出來，還自嘲「破碎的死皮多到爆，好噁心！我的指甲怎麼看起來黃黃髒髒的，看起來脆弱不堪！天啊～我之前還想把手指放進嘴裡」。而不少粉絲看到影片也都被嚇壞，紛紛表示「我也常常做光療，但好像指甲真的會變很脆弱」、「看完影片就不想做光療了」、「愛美的代價超可怕」。

文章來源：Daily Mail

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