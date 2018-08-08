最強防盜鎖！腳踏車遭纏繞騎士怕到不敢騎 網笑噴：失竊率0％

最強防盜鎖！腳踏車遭纏繞騎士怕到不敢騎 網笑噴：失竊率0%(圖/ 翻攝自推特)

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許多腳踏車騎士出門玩最擔心車被偷，有時候就算上鎖還是會被有心人牽走。最近日本一名騎士意外發現腳踏車上，居然被一條蛇纏繞，瞬間變成「天然防盜鎖」，讓他當下慌張地不知道該怎麼辦；不過，大票網友看完全笑翻，紛紛建議他趕快收編，「這可是失竊率降到0%的鎖」。

最近日本推特上瘋傳一張腳踏車「防盜鎖」的照片，2日下午一名當地的網友 到停車場牽車時，意外發現前輪被一條蛇纏繞住，牠全身繞著金屬支架至少5圈，但停車場沒有管理員，讓他無奈又不知所措，只能難過地說「唉，希望我回得了家」；慶幸的是，後來有路過的民眾替他將蛇從腳踏車上引導下來，讓他能順利騎車回家。

後來有路過的民眾替他將蛇從腳踏車上引導下來，讓他能順利騎車回家。 後來有路過的民眾替他將蛇從腳踏車上引導下來，讓他能順利騎車回家。(圖/ 翻攝自推特)

而這張照片也被分享到臉書社團，上萬網友被天然防盜鎖嚇壞，紛紛驚呼「看到這個鎖應該也沒人敢偷車」、「這蛇型鎖很貴耶！蛇膽又很補，物超所值」、「打死結了要去車行給老闆處理」、「你騎看看，會不會發生恐怖的畫面」、「如果是我的車，我應該暈倒了」。

有不少人也忍不住開玩笑，「應該是你車子擋到牠的路，又不留電話，不爽鎖起來」、「這個結比鎖還難解」、「如果是我根本不會察覺，然後直接騎了」、「太糾結了，牠一定有心事」、「帶回家養吧，以後都沒人敢偷你的腳踏車」。

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