巫師拐騙少女當性奴15年 囚禁石洞「逃跑神靈會懲罰」

2018年08月08日 21:03 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

信仰對一部份人來說是種心靈上的寄託，而神明更多被認為能保佑民眾。最近印尼蘇拉威西傳出一名83歲的男巫師傑戈(Jago)，15年前誘騙一名13歲少女，並將她囚禁於石洞內當性奴，多次害她懷孕再命她服藥自殺，當她想逃跑時便會恐嚇「神靈會重罰」；直到近日警方循線找到受害者，才讓她離開可怕的「牢籠」。

綜合外媒報導，一名化名為「HS」的28歲女子，在13歲的時候被家人帶去找巫師傑戈治療，但就此人間蒸發，傑戈則和她的家屬表示她去雅加達找工作，結果斷掉連繫，多年下來，家人早已放棄找尋她的機會。

沒想到HS是被傑戈囚禁在她們村莊的一個大岩石裂縫中，當年他替HS治療時，拿一張少年的照片給她看，並表示少年就是她命中註定的人，而這個人就附身在傑戈身上，所以兩人必須發生性關係；後來傑戈便將HS當作性奴，軟禁在石洞內長達15年，多次性侵更導致她懷孕，但只要HS月經沒來就會被命令服下墮胎藥。

直到近期警方接獲密報，表示村莊後的一個僅有1公尺X1.5公尺的石縫間，傑戈疑似將人囚禁在裡面，警方多次審問傑戈後，才成功尋獲HS，讓她重見天日；事後她表示，在石洞內傑戈騙她說有神靈看守，不准她逃跑，因此害她被洗腦，認為逃跑就會被神靈懲罰。

最離奇的是，警方發現HS的姊姊居然嫁給傑戈的兒子，他們猜測姊姊可能早就知道HS被囚禁的事實，不過卻選擇悶不吭聲，後來有一天夫妻吵架，內容提到公公的惡行，被鄰居意外聽到，才趕緊報警拯救HS。目前傑戈已遭到逮捕，當地的婦權團體更呼籲應該嚴懲罪犯；而HS被洗腦長達15年，應該要接受心理治療。