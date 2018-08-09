日男電車上脫褲「大解放」 網驚呼：以為大陸才看得到

2018年08月09日 07:01 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

搭乘大眾交通工具時，最怕遇到腸胃不舒服，倘若真的碰到了這種情況，應該怎麼辦？最近有日本民眾搭電車時，發現一名年輕男子當眾脫褲大便，其他乘客可能因為臭味，都盡量跟男子保持距離；照片曝光後，許多網友被嚇壞，驚呼「以為只有在大陸看得到」。

綜合日媒報導，8日有一名網友在推特發文，提到自己搭乘東京地下鐵有樂町線時，發現車廂內有一名年約20幾歲的男子，突然將褲子褪到腳踝，直接在座位朝地板上拉出排泄物，讓他當場驚呆；從照片中看到他左右座位的乘客都離開，盡量與他保持距離，而對面座位仍有乘客淡定地做自己的事情。

日本有網友8日搭乘地下鐵時，驚見一名年輕男乘客當眾脫褲大便，嚇壞所有人。(圖/ 翻攝自推特)

男子解放的照片引起當地網友轉發及討論，「這男生看起來好可悲啊」、「好難過啊，對他和其他乘客來說，今天是一個悲哀的日子」、「我很久以前在神奈川線的車站見過這個人，他可能是累犯」、「為什麼都沒人阻止他」、「他可能有精神疾病」。

照片也被網友分享到《批踢踢實業坊》，許多人看完後忍不住驚呼，「這到底是真的假的？就這樣直接在電車上？」、「對面(乘客)還能坐得下去…」、「不一定是精神病，日本社會壓力大，感覺到了崩潰邊緣發洩出來」、「會脫褲表示沒打算忍，直接解放一波」、「可能是大陸人？」、「我以為只有在大陸才看得到…」、「這若在北捷，又要引發恐慌大逃亡了」。