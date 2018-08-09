面試時勇敢問待遇！委屈被老闆娘酸爆：剛來就想領3萬

2018年08月09日 08:21 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

面試時問薪水、待遇，難道錯了嗎？最近一名女網友PO文抱怨，指自己的姐姐先前找工作時，看見「親洽」的面試資訊，於是到場與老闆娘面試，豈料當她禮貌性的詢問老闆娘待遇時，對方像理智線斷掉一樣狂罵，更嗆「你們大學生真的很愛問薪水，先看看自己的手腳再來講薪水好嗎？」。

一名女網友在《爆怨公社》表示，日前看見姐姐哭著回家，才知她面試時遇到委屈，抱怨「現在應徵工作連薪水都不能問了嗎？」，她的姐姐面試時，禮貌性的向老闆娘詢問待遇，沒想到對方卻突然爆炸，狂噴「就按照勞基法22K而已，不然你剛來做是想要有3萬嗎？你們大學生真的很奇怪，很喜歡問薪水，連做都還沒做，也不知道做不做的住」。

看見「親洽」的面試資訊，於是到場與老闆娘面試，沒想到卻被酸爆(圖翻攝自/爆怨公社)

更指基本上不加班，因為他們不缺錢，接著又嗆「你們大學生真的很愛問薪水，先看看自己的手腳再來講薪水好嗎？」，更拿出她的女兒做比較，指她每個月賺10萬元，只要老闆打來就要待命，「做的多才能領的多！問什麼薪水，你是想多少？」，讓原PO的姐姐面試完，感到相當的委屈。

許多網友紛紛表示「薪資本來就應該面試時談好，不然等你做滿一個月後領薪資條，才發現比22k更低，那不就更不爽。即然面試時老闆娘是這種態度，說真的不用待了，立馬走人」、「不問薪水，我去做心酸喔！」，也有人理性的說「就事論事…老闆娘明明有回答，也沒有拒絕提問，只是回答的內容讓應試者不滿意、不蘇胡而已」。