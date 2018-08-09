童掛8樓窗外墜落！路人合力拉床單 接住瞬間裂兩半

2018年08月09日 11:49 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

大陸近日發生一起驚險的墜樓事件。重慶彭水縣一名7歲男童被發現時，已懸掛在8樓的窗外，下面的民眾趕緊合力找來床單，希望能減緩墜落時的衝擊，男童無力鬆手後，重重的掉落在床單上，由於力道相當大，導致床單還因此被扯破，過程十分驚險。

根據《梨視頻》報導，事發於澎湖花園社區A棟，周二（7日）一名目擊者下午5點經過現場，突然聽見有人呼喊「小孩要掉下來了！」，抬頭看竟是一名7歲男童，身體懸掛在大樓外，雙手用力地拉著窗框，而他雙腳不斷蹬，希望可以爬進室內，但由於力氣不夠屢屢失敗，情況相當危急。

男童墜落將床單扯成兩半，人接著掉在地上(圖翻攝自/梨視頻)

民眾發現後，趕緊奔至家裡拿床單，希望男童無力鬆手前，能順利掉落在床單，減緩墜落的衝擊力，9名民眾在窗台下拉開床單成長方形，隔了1分鐘後，男童果真鬆手落下，重重的掉落在床單上，不過由於床單太薄，男童摔到床單後，床單瞬間被扯成兩半，之後他更掉落在地上。

男童目前在醫院重症室進行觀察，而墜樓原因仍待警方調查。許多網友紛紛表示「只要人人獻出一點愛，這個社會將變成美好」、「其實生活中有很多這樣善良的人」、「被暖到了，這才是社會該有的樣子」，也有人質疑，床單一看就知接不住，有人則回應「說床單接不住的，不是廢話嗎？床單就是起個緩衝作用，不然小孩真的gg了」。