女友喝醉亂吐！堂哥脫衣擦身稱「又不是沒看過」 他崩潰難接受

2018年08月09日 13:59 邱柏玟

原PO分享朋友的慘痛經驗，引起網友熱烈討論。(圖/ 翻攝自臉書《爆怨公社》)

手足間感情好是稀鬆平常的事，但好到長大後還能幫忙換衣服，可能就太誇張了！有一名男子的女友喝醉後和她的堂哥一起回家，隔天起床發現身上衣服都被換掉，堂哥卻語出驚人「又不是沒看過」，但堂哥和女友都已是成年人；眾人聽完「無法接受」勸男子趕快放生，他卻因為深愛女友不知如何是好，意外引起網友熱議。

9日有一名男網友分享好友「有點綠的經驗」，朋友日前帶著女友和一群人去唱歌喝酒，當天女友的堂哥也有參與，結束後女友喝得爛醉，而她與堂哥住在一起，便由堂哥載著她回家；隔天朋友問女友身體狀況如何，女友卻說起床後發現身上衣服被換掉，而且沒有穿內衣，問堂哥後才知道是被他換掉，還幫她擦身體。

朋友的女友表示，堂哥有說是因為她吐得亂七八糟，不能讓她直接上床睡覺，而且還說「又不是沒看過」，並舉例小時候還替她洗過澡。原PO朋友聽完當下完全無法接受，因為女友的堂哥已經42歲還未婚，女友也是28歲的成年人，兩人說是感情好卻好成這樣，讓他崩潰又無力。

朋友也向原PO抱怨，女友的堂哥還規定她不准帶男友回家，甚至明顯感覺地出來堂哥不喜歡自己，朋友也常常因為「堂哥」的問題和女友吵架，但每次女友都會說從小和堂哥玩一起，所以感情就是這麼好。

原PO最後表達自己的看法，「哥哥對妹妹一定有奇怪的認知關係，妹妹也欣然接受，2個都有問題」，對於朋友女友和堂哥的互動他根本無法接受，並強調自己絕對不會替表妹或堂妹脫衣服、擦身體；他也趕緊勸朋友放生，但朋友真的很喜歡他的女友，所以特地分享到臉書社團向網友求助。

一大票網友看聽完這起奇葩經驗，紛紛感到震驚，「如果是10歲以下我覺得還行，但是這個年紀就…」、「這樣太扯吧，也不是親兄妹捏，最好是請你朋友忍痛放手比較好」、「提告性騷擾吧，什麼鳥理由」、「長大了就該男女有別」、「我兒12歲，我也絕對不會讓他幫9歲的妹妹脫衣擦澡」。

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