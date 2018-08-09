挺柯遭開鍘…綠里長是扁家軍！網虧：民進黨玩大了

民進黨對挺柯里長邱碧珠祭黨紀，台北市長柯文哲7日親自到南港西新里辦公室拜訪邱碧珠，「兩人互相加油打氣」。（柯文哲競選辦公室提供）

友善列印
／綜合報導
網友起底過往新聞畫面，指出邱碧珠曾長期幫扁送飯、護衛陳幸妤上班，影片中短髮戴帽者應就是邱里長。（影片取自YouTube/中時電子報）

台北市長參選人姚文智選情低迷，民進黨不滿黨內出現「友柯人士」，為清理門戶祭出黨紀大刀揮向挺柯黨員，北市里長邱碧珠因公開挺柯，遭民進黨台北市黨部決議不提名，她昨（8日）嗆「黨又不能當飯吃，之後有更多人會選擇跳船啦」。事實上，邱碧珠是死忠民進黨員，曾長期幫扁送飯、護衛陳幸妤上班，就有網友認為「民進黨這次玩大了！」

民進黨副祕書長徐佳青表示，9合1選舉在8月27日開放登記到31日截止，9月1日起從北到南，全台盤點違反黨紀的人；若有人要為柯文哲助選，就要做個選擇，「第一退黨，要不然被開除黨籍」。

身為鐵粉「扁家軍」的南港西新里里長邱碧珠，因為多次在公開活動中表達支持挺柯言論，日前遭到民進黨台北市黨部點名「不予提名」，她當時坦言「心情特别難過」。

邱碧珠被開鍘後，身分也被網友起底，可說是死忠「扁家軍」，過去陳水扁家族爆發貪汙、洗錢案時，邱碧珠不但護衛陳幸妤上班，也曾長期去看守所幫阿扁送飯。不禁讓網友直呼「民進黨這次玩大了…邱碧珠這次出來選大概穩上沒問題了，柯P一定幫她，不知道民進黨要怎麼收尾？」

貼文一出隨即引起網友熱議，紛紛留言回應「這事鬧下去會不會動搖鐵綠呀？這里長的事蹟真夠硬，民進黨是瞎了哦，竟然動她？」、「死忠DPP粉，她臉書看起來真的是難過」、「DPP連這種超死忠基層都砍，真的是沒救了」、「我覺得那個市黨部的主委要出來下跪了」。

文章來源：PTT

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