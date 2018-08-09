男聯誼沒人理！女瞄到「萬元鈔」秒變熱情 他尷尬揭誤會

男聯誼沒人理！女瞄到「萬元鈔」秒變熱情 他尷尬揭誤會(示意圖/達志影像)

友善列印
/綜合報導

聯誼遇到不感興趣的人，不少人應該都會較被動，若意外得知對方很有錢，有些人則可能會因此改變態度。日本一名男網友表示，先前參加一場聯誼活動，但期間他發現，對方對他似乎沒什麼興趣，直到他拿出錢包結帳時，她們態度竟180度大改變，但卻讓他相當尷尬，因為事實並非她們看到的如此。

日本一名男網友「どんき」在推特分享自身經歷，提到他日前參加一場4男4女的聯誼，不過期間他明顯發現，4名女孩態度都相當冷淡，似乎對他沒什麼興趣，飯後他們決定轉移陣地吃甜點。直到男網友拿出錢包結帳時，她們似乎喵到，他錢包中夾著厚厚的「萬元鈔票」。

市面有不少廠商將吸油面紙做創意設計(圖翻攝自/amazon) 市面有不少廠商將吸油面紙做創意設計(圖翻攝自/amazon)

沒想到，抵達第二間餐廳後，他發現女孩們開始殷勤與他聊天，她們的注意力全轉到他身上，回家後他尷尬的PO文，更表示皮夾裡的「萬元鈔票」，其實並非真錢，而是他帶在身上的印有鈔票圖樣的「吸油面紙」。

他也解釋，雖然吸油面紙上面的圖樣與真鈔有差，但由於當時餐廳視線昏暗，才容易讓人誤會。許多網友笑翻，更直呼他很聰明「我決定去買鈔票吸油面紙」、「人類就是現實，男人愛大胸，女人就是愛錢」，還有人建議，這種女生絕對交不得「那些女人不值得你花時間」。

日男電車上脫褲「大解放」 網...

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