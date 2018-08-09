2018年08月09日 15:04 陳慶餘

孕婦夜闖得來速輾到機車騎士，結果自己嚇到宮縮整晚（取自YOUTUBE）

一位懷胎七個月女網友昨日晚間在臉書社團「爆料公社」，分享自己昨日開車出門買麥當勞時的驚魂記，由於過程實在是太恐怖，讓她回家之後嚇到整晚都在宮縮，根本就睡不著，沒想到當女網友的貼文曝光之後卻反遭網友砲轟。

女網友在文章中指出，自己當誤以為這間麥當勞有停車場，所以就在得來速的狹窄車道內超車想要進停車場停車，沒想到這時卻有一名正在結帳的機車騎士卻被她開車輾到腳，痛得他當場拍打車體示意，而女網友也立刻停車下來喊冤，表示自己沒撞到車，但騎士則是氣得大罵：「我拍妳的車就是要妳停，結果妳直接開過去！」

事後女網友也表示，當下對方要她下車理論，但由於她懷了七個月身孕怕出事所以沒下車，最後事件就這樣不了了之，而她在回家之後也驚魂未定，嚇到整晚宮縮睡不著覺，才會上網PO文並表示：「會PO影片只是想說，這個社會得饒人處且饒人吧！我還是相信台灣人都是善良的！」

沒想到貼文一出後，女網友卻反遭圍剿，不少人都直批她的行為根本就超誇張，「孕婦就有壓人的特權是嗎」、「明明自己的錯很大還拿懷孕當擋箭牌」、「車道就那麼窄，不要硬擠根本不會出事」、「這跟懷孕的關係到底在哪裡」、「我也是孕婦，看這則po文我也是嚇到宮縮兼肛縮了」。