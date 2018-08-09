人夫買2房嘆沒錢送妻去月子中心 網勸快存錢：她會記一輩子

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

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人夫買2房嘆沒錢送妻去月子中心 網勸快存錢：她會記一輩子 人夫買2房嘆沒錢送妻去月子中心 網勸快存錢：她會記一輩子(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》

女人懷胎十月身體會受影響，因此得藉由「坐月子」調養身體。最近有一名人夫表示自己已經買了兩棟房子，花了2千萬口袋空空，但老婆最近懷孕，想到之後坐月子的問題，讓他煩惱「拿不出錢訂月子中心」，又怕沒讓老婆好好坐月子，以後會被「秋後算帳」；網友聽完狂勸原PO快存錢，「不去會被說嘴一輩子」。

近日《批踢踢實業坊》婚姻版上，有許多人對於「請先生出月子費會很過份嗎」有各種不同意見，其中有一名人夫也分享自身經歷，提到他已花了2千萬扛下兩棟房子，但因為買房也導致口袋空空，但心愛的老婆最近順利懷孕，大大小小的產檢該做的他當然願意花錢，只是想到坐月子一事就很頭疼。

原PO表示自己目前身上沒有剩下多少錢，所以拿不出訂月子中心的錢，和老婆溝通後，她表示「可以在家坐月子」，但他最近看到一系列相關文章的留言後，開始質疑「在家坐月子真的OK嗎？」、「會不會以後吵架被拿出來無限上綱？」，並坦承自己每天都在為了要不要訂月子中心煩惱。

有不少網友認為原PO應該和老婆溝通，而不是上網問陌生人，「那是你老婆你不了解她的個性？她是怎樣的人嗎？」、「奇怪你們都講好了就好啊管人家講什麼」、「你們剛認識嗎？」、「你不會自己問你老婆嗎？」；原PO也回應，已經有跟老婆討論，但是近期這一系列文章吵得沸沸揚揚，但他也說「是老婆看到這串(文章)叫我看的」。

不過，大多數網友得知是原PO老婆叫他看這系列文章，紛紛留言勸告，「月子>房子，不去月子會被說嘴一輩子」、「會被記一輩子的，哪天越想越不對勁就發文公審了」、「你老婆叫你看，很有可能是想要喔」、「那就LP捏下去擠預算啦」、「為了以後家庭安康就出吧」、「她叫你看就是在告訴你她要去，別傻傻的」、「以後要先把月中的錢存好，才能開始買房」。

文章來源：批踢踢實業坊

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