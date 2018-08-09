準爸爸慘被酒駕富二代撞死 「屍體斷兩截」卡擋風玻璃

準爸爸慘被酒駕富二代撞死 「屍體斷兩截」卡擋風玻璃(示意圖/達志影像)

友善列印
/綜合報導
準爸爸慘被酒駕富二代撞死 「屍體斷兩截」卡擋風玻璃(影片來源/youtube/Бульжедор Депоу Роккорн)

酒後開車不僅會害了一個人，也會毀了一個家庭。俄羅斯一名富二代酒駕開車，當時車速相當的快，迎面撞上一名過馬路的男子，當場將對方「腰斬」，甚至還有一半身體卡在擋風玻璃上，而這名慘死的路人，最近要成為準爸爸，讓人感到相當難過。

綜合外媒報導，事發於巴什科爾托斯坦共和國首府烏法（Ufa），27歲富二代安德烈（Andrey）傍晚載著朋友，在馬路上狂飆，由於車速相當的快，28歲的路人穆罕默托夫（Ildus Mukhametov）恰好要過馬路，豈料安德烈疑似未注意，直接朝穆罕默托夫撞去。

安德烈當時車速很快，幾乎要看不見他的車身(圖翻攝自影片/vk.com) 安德烈當時車速很快，幾乎要看不見他的車身(圖翻攝自影片/vk.com)

導致穆罕默托夫當場斃命，而身體因強大的撞擊力，慘被腰斬斷成兩截，上半身卡在擋風玻璃上，而下半身則是彈飛在地，事後車上兩人趕緊棄車逃跑，仍被警方順利逮捕，起初安德烈還想讓朋友頂罪，在警方調查下確認他就是駕駛，進行酒測發現，他血液裡的酒精含量已超標，而且相當於半瓶伏特加。

儘管安德烈被逮捕，但死者母親瑞瑪（Rimma Mukhametova）仍非常擔心，因為嫌犯的父親在當地，擁有龐大的勢力，害怕安德烈能順利逃脫法律制裁，更悲痛的表示，兒子今年春天才結婚，目前媳婦懷有第一胎，穆罕默托夫生前很期待孩子出生，沒想到一家人卻因此天人永隔。

中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障！喝酒過量，有礙健康！

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