龍鳳胎兒患血癌沒錢醫 狠父抱娃上街舉牌「賣女救子」

2018年08月09日 18:12 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

多少人期盼能生下雙胞胎或是龍鳳胎，但萬一其中一個孩子生病，父母應該怎麼做？大陸四川一名父親在父親節時抱著女兒上街，但舉著一個牌子，上面清楚地寫著「轉讓女兒救兒子」，原來是龍鳳胎兒子罹患白血病缺錢醫治；一系列照片被網友瘋傳，大票網友紛紛痛批男子太狠心「不配當人父」。

綜合陸媒報導，大陸微博近日瘋傳一組照片，畫面中是一名男子抱著年幼的女兒，並舉著牌子，上面自我介紹他們來自四川峨嵋山市，家中有一對3歲8個月的龍鳳胎，但兒子卻在上個月發現罹患血癌，目前正在醫院內等待醫治；男子表示一家人無法負擔龐大的醫療費，所以決定帶著女兒上街，盼望能遇到好心人資助。

當地網友看到男子誇張的行徑，紛紛留言痛罵，「如果是女兒生病，那就經濟負擔重無力醫治，為了兒子的生活品質，忍痛放棄女兒」、「警察不管嗎？大街上這麼多人，他這樣不是變相賣孩子？」、「這種父母原地爆炸吧」、「這個可以舉報拐賣兒童吧！如果已經賣掉女兒的話」；但有網友心疼小女孩，直言「這家人就算不把閨女送人，她也沒好日子過，希望早點有好心收養」。

一系列照片被網友瘋傳，大票網友紛紛痛批男子太狠心「不配當人父」。(圖/ 翻攝自微博)

不過，馬上有知情人士出面爆料，一名網友的嫂嫂和朋友想要幫助他們一家人，但上門了解情況時，才發現這名男子根本沒有要賣房救小孩，而且他們早已透過募款網站籌款，每個月工作的薪水也不低，認為他們家境算是小康，就算沒有得到資助，也能籌出醫藥費救兒子。

而他也爆料，男子疑似因為無法得到援助，才決定賣女兒救兒子，但事情曝光後，當事人還辯稱沒有要賣女兒，「只是種噱頭」，讓眾人看了十分氣憤。