腦麻女美甲遭拒絕 賣場店員出手救援：她想變美不行嗎？

腦麻女美甲遭拒絕 賣場店員出手救援：她想變美不行嗎？（翻攝臉書）

友善列印

美國一名罹患腦性麻痺的女子彼得斯（Angela Peters），上個月30日到一間在大賣場內的美甲店消費，沒想到卻被店家以「手一直抖」為由拒絕服務，過程全被一名在賣場工作的女店員哈利斯（Ebony Harris）看在眼裡，因此她決定利用自己的休息時間來幫彼得斯塗上指甲油，而他的善舉被PO上臉書後，不少網友都被她的行為所感動，事後彼得斯和哈里斯更成為了好友。

綜合外媒報導，彼得斯當天坐著輪椅前往美甲但卻遭拒，而當她沮喪地離開美甲店之後，在大賣場工作的哈里斯見狀後，利用自己休息時間，陪著彼得斯前往賣場內的化妝品專櫃挑選指甲油，接著更親自幫她塗上，期間彼得斯更因為手抖頻頻道歉，但哈里斯卻絲毫不介意，更稱讚彼得斯「已經做得很棒」。

哈里斯的善舉被另一名在賣場速食店上班的員工史密斯（Tasia Smith）拍下並上傳臉書，不少網友在看到之後都大讚哈里斯，認為她相當體貼，而哈里斯也出面表示，她並不怪罪美甲店這樣做，她只是希望夠藉此喚起社會大眾對於殘疾人士的關愛，「不管對方是什麼膚色、什麼狀況，他們都是一個活生生的人類！她（彼得斯）還只是個小女孩，她想和其他人一樣變美不行嗎？」

彼得斯（左）和史密斯（中），哈利斯（右）一起開心合照（翻攝臉書） 彼得斯（左）和史密斯（中），哈利斯（右）一起開心合照（翻攝臉書）
給街友100萬任意用一天「有...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。