腦麻女美甲遭拒絕 賣場店員出手救援：她想變美不行嗎？

2018年08月09日 18:32 陳慶餘

美國一名罹患腦性麻痺的女子彼得斯（Angela Peters），上個月30日到一間在大賣場內的美甲店消費，沒想到卻被店家以「手一直抖」為由拒絕服務，過程全被一名在賣場工作的女店員哈利斯（Ebony Harris）看在眼裡，因此她決定利用自己的休息時間來幫彼得斯塗上指甲油，而他的善舉被PO上臉書後，不少網友都被她的行為所感動，事後彼得斯和哈里斯更成為了好友。

綜合外媒報導，彼得斯當天坐著輪椅前往美甲但卻遭拒，而當她沮喪地離開美甲店之後，在大賣場工作的哈里斯見狀後，利用自己休息時間，陪著彼得斯前往賣場內的化妝品專櫃挑選指甲油，接著更親自幫她塗上，期間彼得斯更因為手抖頻頻道歉，但哈里斯卻絲毫不介意，更稱讚彼得斯「已經做得很棒」。

哈里斯的善舉被另一名在賣場速食店上班的員工史密斯（Tasia Smith）拍下並上傳臉書，不少網友在看到之後都大讚哈里斯，認為她相當體貼，而哈里斯也出面表示，她並不怪罪美甲店這樣做，她只是希望夠藉此喚起社會大眾對於殘疾人士的關愛，「不管對方是什麼膚色、什麼狀況，他們都是一個活生生的人類！她（彼得斯）還只是個小女孩，她想和其他人一樣變美不行嗎？」