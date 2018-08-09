殺魚意外割傷手指 癢4個月手臂遭蛀出「恐怖黑洞」

殺魚意外割傷手指 癢4個月手臂遭蛀出「恐怖黑洞」(圖/ 翻攝自《看看新聞》影片)

友善列印
／綜合報導

下廚煮飯時，除了洗菜剁肉之外，許多人也會在家殺魚，但沒想到殺魚也會害身體出狀況！大陸廣東一名梁姓男子在家殺魚，右手指意外劃傷，因為工作關係手指劃傷已稀鬆平常，便沒有特別處理；豈料，4個月期間右手開始紅腫又癢，傷口竟擴散到手臂，出現多個「恐怖黑洞」，經檢查才知道是遭到細菌侵蝕。

綜合陸媒報導，來自廣東40歲的梁男平時從事觀賞魚工作，不久前他在家殺魚，但右手指不小心遭到魚劃傷，平常工作時手指經常被劃傷，所以當下並沒有對傷口做特別處理；後來右手手背和前臂突然開始紅腫搔癢，持續了4個月的時間，他才驚覺情況不對勁，決定就醫診治。

梁男殺魚時意外遭魚劃傷，但沒及時處理，後來手臂竟出現「恐怖黑洞」。 梁男殺魚時意外遭魚劃傷，但沒及時處理，後來手臂竟出現「恐怖黑洞」。(圖/ 翻攝自《看看新聞》影片)

儘管梁男已經到醫院做清創，但傷口卻嚴重惡化，還出現多個「恐怖黑洞」，更持續蔓延他的右手；梁男嚇得再次就醫，經醫師診斷後才確認罹患海洋分支桿菌(Mycobacterium Marinum)。

海洋分支桿菌是寄生在海鮮生物上，所以易發於常與海洋生物接觸的人身上，醫師更表示，梁男本身有腸道疾病，因長期服藥造成抵抗力低，所以病菌才會入侵，導致病發；不過，梁男在服用醫師開的抗菌藥物後，已逐漸恢復健康。

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