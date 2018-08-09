第一次搭飛機！女把逃生門當廁所門拉 滑梯瞬間噴出連累全機

2018年08月09日 21:17 陳慶餘

中國大陸一位22歲女子，日前首次搭飛機，但由於在登機前緊張喝了不少水，所以在入坐之後想要上廁所，但她卻誤把逃生門當成廁所門拉開，導致飛機的逃生滑梯瞬間彈出，航班因此延誤了2小時，而女子則是慘被拘留10天。

根據《南京電視台》報導，這名韓姓女子上個月21日搭乘一輛從江蘇南京飛往江西南昌的飛機，由於本次是她首次搭機，心情有些緊張，加上聽說不能帶水搭飛機，因此她在登機之前喝了不少水，因此在她入坐之後就想要上廁所。

據了解，韓女在詢問空服員後得知廁所在機艙後方，於是她就起身往後走，但卻怎麼樣也找不到廁所，她只好再度詢問另一名空服員，這時她才知道廁所原來在機艙後方的兩側，由於她當時有點急，因此在抵達機艙後方時，沒有注意到門上寫有警告標語便直接開門，但沒想到門才一開她就聽見巨大聲響，映入她眼簾的也不是馬桶，而是停機坪。

事發後，機場工作人員見到飛機逃生門彈出，也立刻上前了解，才發現原來是一名第一次搭飛機的女子為了上廁所才闖下大禍，班機也因此延誤起飛2小時，而女子事後也因此遭到拘留10天的處分。

而當消息傳出後，不少網友都對女子的行為感到不敢置信，甚至還留言狠酸：「一尿急就不識字」、「幸好飛機還沒起飛，不然整台飛機的人都被一個想尿尿的人害死」。