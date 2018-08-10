大學畢業證書印錯7年無人知 畢業生：花90萬還給有錯字的

2018年08月10日 07:01 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

大學畢業證書就像是對一個人能力的認證，但大家有仔細看過證書上的每一個字嗎？美國科羅拉多州梅薩大學(Colorado Mesa University)一名應屆畢業生威廉斯(Alec Williams)意外發現證書上有錯字，一錯還錯了7年都沒人發現，讓背負3萬美元(約新台幣91萬元)學貸的他感嘆，「學校竟發放有錯字的證書」。

綜合外媒報導，威廉斯是今年科羅拉多州梅薩大學的應屆畢業生，在一個月前他開心地拿到畢業證書，最近決定要將認證他學習能力的文憑裱框，特地反覆檢查名字有無拼錯，也順便細看上面70個單字；豈料，威廉斯發現畢業證書最下方董事會「Board of Trustees」竟變成「Coard of Trustees」。

威廉斯將證書錯字拍下後分享到推特，並故意標記科羅拉多州梅薩大學的推特帳號，直言畢業證書有錯字一事，還說了自己看著文憑又好笑又沮喪，因為自己為了讀書背負3萬美元(約新台幣91萬元)的學貸，結果學校給他的卻是有錯字的文憑。

對於畢業證書有錯字的狀況，科羅拉多州梅薩大學校長福斯特(Tim Foster)向畢業生致歉，承諾會重新發放修正後的畢業證書給應屆畢業生，也會通知受影響的每位校友，只要有人需要拿新的文憑，都能向校方聯繫申請；福斯特更坦承，這個錯已發生多年，全因「剪下貼上」的習慣，演變成這種狀況。