留學生租屋變豬圈！房東開門驚見「滿地保險套」

2018年08月10日 10:38 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸一名在南韓的女留學生，因為有急事回國，遂將房子租給同是陸生的鄒姓女留學生，沒想到她半年後返回南韓租屋處卻發現，鄒女不但積欠房租失聯，租屋處就像豬圈一樣，滿地垃圾和用過的保險套，就連吃剩的食物也長蛆生蟲，她最後花了一星期時間、清了10多個大垃圾袋才整理乾淨，氣得PO網公布鄒女惡行，直呼「我真的很崩潰！」

根據《黎視頻》報導，女留學生因急事返國，就將房子租給來自青島農業大學的鄒婷婷，沒想到花了許多心思整理布置的房間，竟然滿地垃圾，地板除了有許多使用過的保險套之外，還有被經血染紅的髒內褲，此外，鄒女還謊稱資金不能周轉，讓女留學生先退還她押金，之後便再也沒繳過房租水電，甚至落跑失聯，一共積欠1.5萬人民幣（約新台幣6萬7000元）。

女留學生事後PO出鄒女的照片及護照，希望網友能多注意這號人物，受害文章一出，隨即引起大陸網友撻伐，鄒女的個資也被肉搜出來，網友發現鄒女赴韓前後判若兩人，質疑鄒女根本是去韓國整形而非念書。眼見事態嚴重，鄒女最後迫於輿論壓力，主動聯繫女留學生道歉，並償還積欠的房租和水電費。

女留學生最後花了一星期時間、清了10多個大垃圾袋才將房間整理乾淨。（圖／翻攝自「重口火姐」微博）